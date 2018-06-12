TERÖRİSTLER SIĞINAKTA KADIN KIYAFETLERİ GİYİP TİYATRO OYNAMIŞ
Erzurum'da etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu Tarık Şen ve diğer teröristler, sığınakta kadın kıyafeti giyip tiyatro oynadı.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde, etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu "Adil" kod adlı Tarık Şen ve diğer teröristlerin, sığınakta kadın kıyafeti giyip tiyatro oynadığı belirlendi.
GÜVENLİK GÜÇLERİ, TERÖRİSTLERİN BARINDIĞI SIĞINAKLARI BULMAK İÇİN ARAŞTIRMA YAPTI
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında Karayazı ilçesi Geventepe Mahallesi'nde 2 Mart'ta etkisiz hale getirilen 4 teröristin barındığı sığınağı bulmak için araştırma yaptı.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN DE DESTEĞİYLE OPERASYON DÜZENLENDİ
Araştırmalar sonucu teröristlere ait sığınağın, aynı bölge yakınındaki Sukonak Mahallesi Arap Yaylası mevkisinde olduğunu tespit eden ekipler, bölgeye özel harekat polislerinin (PÖH) de desteğiyle operasyon düzenledi
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, kayalık alanda yer alan ve bir metre genişliği yüzünden içine güçlükle girilen sığınak tespit edildi.
Çevrede bomba düzeneği taraması sonrası sığınağa giren ekiplerce gerçekleştirilen aramada 100 metre kablo, akü, 2 çadır, 2 piknik tüpü, çok sayıda yaşam malzemesi, terör örgütü mensuplarının giydiği kıyafetler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
SIĞINAKTA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER İMHA EDİLDİ
Terör örgütü mensuplarının 2015-2018 yıllarındaki kış üstlenmesini geçirmek için kullandıkları tespit edilen sığınakta ele geçirilen malzemeler, incelemenin ardından olay yerinde imha edildi.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE SORUMLULARI YAKALANDI
Genişletilen araştırmalar sonucu terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu olan "Adil" kod adlı Tarık Şen, "Canfeda" kod adlı Taner Ağar, "Agir" kod adlı Hamza Uruk ve "Çektar" kod adlı Veysi Çelik adlı teröristlerin, etkisiz hale getirilmeden önce bu sığınakta kaldıkları bilgisine ulaşıldı.
KADIN KIYAFETLERİ GİYİP TİYATRO OYNAMIŞLAR
Tarık Şen ve diğer 3 terörist ile Ağrı ve Kars'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 örgüt mensubunun da bu sığınakta çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
Fotoğraflarda, içi brandayla kapatılan sığınakta toplanan ve tamamı erkek teröristlerden 3'ünün, etek giyip şal takarak diğer teröristlere tiyatro gösterisi sunduğu anlaşıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eşine Sürpriz Yapmak İçin Hazırlanan Kadın, Dolaptaki Tüfek Patlayınca Canından Oldu
- Oğlunu 31 Kez Bıçaklayarak Katleden Cani Annenin Akıl Sağlığı Yerinde Çıktı
- Son Dakika! Ak Parti'den Bedelli Askerlik Açıklaması: Yeni Hükümetin İlk Gündemi Bu Olacak
- Son Dakika! Trump Tarihi Zirve Sonrası Kim'in Sözleri Bana Güven Verdi Dedi
- Türkiye'nin Konuştuğu Trafik Magangası, Sadece Bisiklete Binebiliyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da Ölen Kadının Cesedini Hayata Döner Umuduyla 3 Gün Sakladılar
- Abd Dışişleri'nden Kritik Kuzey Kore Açıklaması: Farklı Ve Eşsiz Bir Teklif Sunacağız
- Ahlak Polisinin Örtünmesi İçin Uyardığı Kadın Çılgına Döndü
- Hindistan'ta Sahte Videolar Can Alıyor! Whatsapp'taki Dedikodular Nedeniyle İki Kişi Linç Edildi
- Yeni Zelanda, Kiwi Kuşlarını Yaşatmak İçin Milyonlarca Kemirgeni Öldürmeyi Planlıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar