Şırnak'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülüp Erzurum'un Tekman ilçesinde defnedilen bir teröristin de aralarında bulunduğu 5 PKK'lı teröristin cenazelerine katıldığı öne sürülen HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

DURUŞMAYA KATILMADI

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir ve Berdan Öztürk ile avukatları katılmadı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, yapılan yargılama neticesinde toplanan deliller, görüntü kayıtları, sanık savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıklardan Taşdemir'in katıldığı terörist cenazesinde yaptığı konuşmada "Kürtler kendi kendini yönetecek, halk asla boyun eğmeyecek." şeklinde ve benzeri ifadeler kullanarak "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın bu suçtan cezalandırılmasını talep etti.

ÖNCE 2 YIL CEZA VERİLDİ

Savcı, diğer sanık Öztürk hakkında ise her ne kadar aynı suçtan soruşturma ve kovuşturma yapılmış ise de sanığın müspet suçu işlediğini gösterir, hakkında mahkumiyetine esas her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığından beraat kararı verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Taşdemir'i "Terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan önce 2 yıl hapse mahkum etti.

Taşdemir hakkında takdiri indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya indiren heyet, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Taşdemir, buna göre 5 yıl içinde bir daha suç işlemezse hakkında açılan dava düşecek aksi takdirde bu cezayı çekecek.

Heyet ayrıca diğer sanık Öztürk hakkında ise beraat kararı verdi.

Kaynak: haberinburada