Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!

Terörist Cenazesine Katılan HDP'li Milletvekiline 1 Yıl 8 Ay Hapis

TERÖRİST CENAZESİNE KATILAN HDP'Lİ MİLLETVEKİLİNE 1 YIL 8 AY HAPİS

Terörist cenazesine katılan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'e 'terör örgütü propagandasından' 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 13:50
Puan Ver : Terörist Cenazesine Katılan Hdp'li Milletvekiline 1 Yıl 8 Ay Hapis(10/10)6

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülüp Erzurum'un Tekman ilçesinde defnedilen bir teröristin de aralarında bulunduğu 5 PKK'lı teröristin cenazelerine katıldığı öne sürülen HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

DURUŞMAYA KATILMADI

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir ve Berdan Öztürk ile avukatları katılmadı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, yapılan yargılama neticesinde toplanan deliller, görüntü kayıtları, sanık savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıklardan Taşdemir'in katıldığı terörist cenazesinde yaptığı konuşmada "Kürtler kendi kendini yönetecek, halk asla boyun eğmeyecek." şeklinde ve benzeri ifadeler kullanarak "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın bu suçtan cezalandırılmasını talep etti.

ÖNCE 2 YIL CEZA VERİLDİ

Savcı, diğer sanık Öztürk hakkında ise her ne kadar aynı suçtan soruşturma ve kovuşturma yapılmış ise de sanığın müspet suçu işlediğini gösterir, hakkında mahkumiyetine esas her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığından beraat kararı verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Taşdemir'i "Terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan önce 2 yıl hapse mahkum etti.

Taşdemir hakkında takdiri indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya indiren heyet, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Taşdemir, buna göre 5 yıl içinde bir daha suç işlemezse hakkında açılan dava düşecek aksi takdirde bu cezayı çekecek.

Heyet ayrıca diğer sanık Öztürk hakkında ise beraat kararı verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Terörist  Cenazesine  Katılan  Hdp  Li  Milletvekiline  1  Yıl  8  Ay  Hapis  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER