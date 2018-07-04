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TERÖRİST BAŞININ OĞLU ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ


Terörist başının oğlu çatışmada öldürüldü
Tarih : 04 Temmuz 2018, 09:40
Puan Ver : Terörist Başının Oğlu Çatışmada Öldürüldü(8/10)4

Terör örgütü DEAŞ liderleri Ebubekir El-Bağdadi'nin çocuklarından biri olan Hudayfah el-Badri'nin Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

ELEKTRİK SANTRALİNE YAPILAN SALDIRIDA ÖLDÜ

Örgütün propaganda için kullandığı Amaq haber ajansında yayımlanan örgüt açıklamasında, El-Badri'nin Humus kentindeki bir termik elektrik santraline yapılan saldırıda öldüğü belirtildi.

Açıklamada, "El-Badri'nin Humus'ta Nusayrilere ve Ruslara karşı yapılan bir operasyonda öldürüldüğü" ifadesi yer aldı. Amaq, açıklamanın yanında elinde bir tüfekle gösteren bir fotoğraf da yayımladı.

DİRENİŞ ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Bağdadi'nin nerede olduğu ve yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor ancak Amaq'ın bu son haberi, örgüt liderinin hayatta olduğunu ima ediyor gibi görünüyor.

DEAŞ'ın 2014'te Irak'ta büyük saldırılara girişmesinden bu yana birçok kez Bağdadi'nin öldüğüne dair haberler ortaya atılmış ancak bunların hiçbir teyit edilememişti.

Eylül ayında Bağdadi'ye ait olduğu belirtilen ve DEAŞ militanlarına direniş çağrısı yapan bir ses kaydı yayımlanmıştı.

Bağdadi, "dünyanın en çok aranan adamı" olarak da tanımlanıyor. ABD, örgüt liderinin yakalanması için başına 25 milyon dolar ödül koymuş durumda.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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