TERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİ'NDE OLAN 34 ÜST DÜZEY TERÖRİST, ÖLDÜRÜLDÜ!
Siirt'te düzenlenen operasyonda öldürülen teröristlerden birinin Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı bildirildi. Daha önce ise toplamda 34 üst düzey teröristin öldürüldüğü belirtildi.
Siirt'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Siirt Deştova Gücü Sorumlusu", "Kendal" kod adlı Adnan Çelik'in, Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı bildirildi.
SİİRTTE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST, ÖRGÜTTE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ÇIKTI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Siirt'te gerçekleştirilen operasyonda öldürülen üç teröristten birinin sözde Siirt Deştova Gücü Sorumlusu çıkmıştı.
TERÖRDEN ARANAN GRİ LİSTEDEYMİŞ
Teröristin Kendal kod adlı Adnan Çelik olduğu belirtilirken, Çelik'in Terör Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer aldığı ifade edildi.
TOPLAM 34 ÜST DÜZEY TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞ
Açıklamada, ayrıca 1 Ocak 2018'den itibaren 5'i kırmızı, 4'ü mavi, 3'ü yeşil, ikisi turuncu, 13'ü gri, 7'si beyaz kategoride olmak üzere 34 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Yurt içindeki iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars'ta 12, Siirt'te üç olmak üzere 15 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Kaynak: haberinburada
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