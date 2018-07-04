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Terör örgütünün kritik ismi İzmir'de yakalandı

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KRİTİK İSMİ İZMİR'DE YAKALANDI

Terör örgütü DHKP-C'nin İstanbul Anadolu yakası sorumlusu İzmir'de yakalandı.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 15:40
Puan Ver : Terör Örgütünün Kritik İsmi İzmir'de Yakalandı(8/10)4

Terör örgütü DHKP-C'nin İstanbul Anadolu yakası sorumlusu olduğu öne sürülen Musa K. İzmir'de yakalandı.

İZMİR'DE OLDUĞU BELİRLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yaptığı çalışmalarda İstanbul Anadolu yakası sorumlusu olduğu öne sürülen Musa K.'nın İzmir'de olduğunu belirleyerek çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, düzenlediği operasyonda Musa K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Şüpheli Musa K., Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesi alındı. Musa K.'nın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Musa K. çıkartıldığı mahkeme tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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