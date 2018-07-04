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Terör örgütü YPG, Münbiç'ten çekiliyor mu? ABD'den ilk açıklama geldi

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG, MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLİYOR MU? ABD'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye ile ABD arasında varılan Münbiç mutabakatına göre terör örgütü YPG'lilerin silahlarını teslim ederek kentten çekilecek. Amerikalı yetkililer, bu gece yarısından sonra 121 teröristin kentin dışına çıkacağını söyledi.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 18:50
Puan Ver : Terör Örgütü Ypg, Münbiç'ten Çekiliyor Mu? Abd'den İlk Açıklama Geldi(7/10)3

ABD ile Ankara arasındaki Münbiç diplomasisi devam ediyor. İki hafta önce terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yönetiminde yer alan 62 kişiyi Münbiç kent merkezinden uzaklaştıran Amerikalı yetkililerin, bu gece yarısından sonra da 121 teröristin kent dışına çıkarılması için terör örgütü YPG/PYD'nin Münbiç'teki yetkililerine bir liste verdiği ve bu gece yarısından sonra da bu 121 teröristin çıkarılacağı ifade edildi

"4 TEMMUZ'DAN İTİBAREN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG, MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLECEK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile varılan Münbiç mutabakatıyla ilgili olarak, "4 Temmuz'dan itibaren terör örgütü YPG'nin Münbiç'ten çekilecek. Rejimin İdlib'e yönelik bir saldırısının olması durumunda Astana sürecinin sona erer. Rusya ile İran'a gerekli uyarılar yapıldı" demişti.

MÜNBİÇ VE EL BAB SINIRINDA ABD VE FRANSIZ ASKERLERİ DEVRİYE ATIYOR

ABD ile hazırlanan yol haritasına göre; Münbiç'te bulunan terör örgütü PKK/YPG'lilerin bugün silahlarını teslim ederek çekilmeye başlaması gerekirken, TSK'nin son olarak 8'inci devriyesini gerçekleştirdiği Münbiç ile El Bab sınırı arasındaki mevzilerde ABD ve Fransız askerlerini taşıyan zırhlı araçların fotoğrafları paylaşıldı.

ABD VE FRANSIZ ASKERLERİ MÜNBİÇ VE EL BAB SINIRINA KONUŞLANDI

Münbiç Askeri Meclisi Sorumlusu Şervan Derviş dün akşam fotoğrafları, "Münbiç'te ön cephede uluslararası koalisyondaki Fransız ve ABD askerlerinin devriye fotoğrafları" mesajı ile paylaştı. Fotoğraflarda iki ülke bayraklarını taşıyan zırhlı araçların Münbiç ile El Bab arasındaki sınır bölgesinde konuşlandıkları görüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'NİN SİLAHLARI TESLİM EDİP ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakata göre; Münbiç'teki PKK-YPG terör örgütü mensuplarının bugün silahlarını Amerikalılara teslim ederek kentten çekilmesinin beklendiği belirtildi.

"TSK İLE BİRLİKTE MÜNBİÇLİLER OLARAK ORAYA BERABER GİRECEĞİZ"

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, kendisinin de Münbiç'li olduğunu belirterek, Münbiç konusunda varılan mutabakatın Münbiçliler ve Suriyeli Türkmenler için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu söyledi. Cuma, "Bu bir diplomatik başarı. Bunun arka planında Türkiye'nin bir siyasi kararlılığı var. Amerikalılar Obama döneminde verdiği sözleri tutmadılar. TSK ile birlikte Münbiçliler olarak oraya beraber gireceğiz. Artık o bölgede terör kalmayacak, zulüm bitecek ve huzur olacak. Biz o anı bekliyoruz. Münbiç mutabakatının en önemli noktası takvime dayalı olmasıdır. Bugün bizim için tarihi bir gündür. Bundan sonra o bölgede sadece ve sadece Münbiçliler olacak, Münbiç'i Münbiçliler yönetecek. Bundan sonra kimsenin evi gasp edilmeyecek, kimseye zulüm edilmeyecek." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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