TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, MEVLÜT BENGİ CİNAYETİNİ ÜSTLENDİ
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkmen köyünde bakkallık yapan 11 çocuk babası Mevlüt Bengi'nin katledilmesini PKK üstlendi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 11 çocuk sahibi Mevlüt Bengi, 24 Haziran akşamı saat 21:00 sıralarında kaçırılmış ve cesedi 2 gün sonra bir direğe bağlı halde bulunmuştu.
KARDEŞİ CESEDİN BAŞINDA NOT BULMUŞTU
Bengi'nin cenazesini bulunduğu yerden alarak jandarmaya götüren ağabeyi, direkte bulunan "2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür" yazılı notu da jandarmaya teslim etmişti.
PKK CİNAYETİ ÜSTLENDİ
Terör örgütü PKK'nın internet sitesinde bugün yayınlanan açıklamada Bengi cinayeti üstlenilirken, alçak cinayetin "PKK'lı Eyüp Kartal ile Mehmet Meni'yi ihbar ederek ölümlerine neden olduğu" için işlendiği itiraf edildi.
Ayrıca Bengi'nin ihbarları sonucu son 3 yılda birçok PKK'lı teröristin ele geçirildiği açıklandı.
HDP VE SÜLEYMAN SOYLU ARASINDA POLEMİK
Olayın terör örgütü PKK tarafından yapıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bengi'nin öldürülmesinin ardından yaşananlardan HDP'yi sorumlu tutarak Eş Genel Başkan Pervin Buldan'ı aramış ve "Size haddinizi bildireceğiz" demişti.
HDP ise, Soylu hakkında suç duyurusunda bulunurken; Buldan Olayı yapmayanlar sorumlu gösteriliyor. Bu olay derhal açığa çıkarılmalıdır. Kimler tarafından yapılmışsa bu insanlar cezalandırılmalıdır" demişti.
JÜH VE PÖH TİMLERİ TERÖRİST AVINDA
Doğubeyazıt'ın Çiftlik köyü Türkmen mezrasında yaşayan Bengi'nin Yaygınyurt köyü kırsalında öldürülmesinin ardından bölgede 5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Zanlıların yakalanması amacıyla operasyon başlatılırken; bölgeye Ağrı'dan jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) timleri sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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