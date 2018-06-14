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Terim'in çok istediği futbolcu, küme düşmemeye oynayan takımı seçti

TERİM'İN ÇOK İSTEDİĞİ FUTBOLCU, KÜME DÜŞMEMEYE OYNAYAN TAKIMI SEÇTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çok istediği futbolculardan Andrien Thomasson, Fransa Liginde küme düşmeme mücadelesi veren Strasbourg'a gitti.

Tarih : 14 Haziran 2018, 10:40
Puan Ver : Terim'in Çok İstediği Futbolcu, Küme Düşmemeye Oynayan Takımı Seçti(9/10)5

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Adrien Thomasson kararını verdi. Nantes ile sözleşmesi sona eren Fransız orta alan oyuncusu tercihini Strasbourg'dan yana kullandı.

FATİH TERİM ÇOK İSTEMİŞTİ

Bu sezon çok başarılı bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'in "Alırsak büyük katkı sağlar" dediği öne sürülmüştü. Genç yıldızın bonservisinin de elinde olması mail fair-play kontrolündeki Galatasaray için transferi daha da değerli hale getirmişti.

KÜME DÜŞMEMEYE OYNAYAN TAKIMI SEÇTİ

Thomasson'un, Fransa Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Strasbourg'u seçmesi Fransa da şaşkınlıkla karşılandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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