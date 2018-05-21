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TEMSİLCİMİZ FENERBAHÇE, AVRUPA FİNALİNİ KAYBETTİ


Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa finalini kaybetti
Tarih : 21 Mayıs 2018, 00:30
Puan Ver : Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Finalini Kaybetti(10/10)6

THY Euroleague'de Final Four heyecanı final maçı ile sona erdi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden organizasyonda son şampiyon unvanıyla yer alan Fenerbahçe Doğuş, finalde güçlü Real Madrid ile kozlarını paylaştı. Parkeden Real Madrid 85-80'lik skorla galip ayrıldı ve bir numaralı kupanın sahibi oldu.

MELLI'NIN 28 SAYISI YETMEDİ

Nefes kesen maçta gülen taraf olan Real Madrid, 1 numaralı kupayı Euroleague dönemindeki ikinci toplamda da 10. kez kazandı. Üst üste ikinci Euroleague zaferinin kıyısından dönen Fenerbahçe'de Nicola Melli'nin 28 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Real Madrid'de ise Fabien Causeur 17 sayı kaydetti.

ZALGIRIS, CSKA MOSKOVA'YI YENEREK 3. OLDU

Günün diğer maçında ise Zalgiris Kaunas ile CSKA Moskova üçüncülük için bir araya geldi. Zalgiris Kaunas, ilk üç çeyreği üstün götürdüğü ve son çeyreğe 69-48 önde girdiği maçta CSKA'yı 79-77 mağlup etti. Son çeyrekte 29-10 üstünlük kuran ve ciddi bir geri dönüşe imza atan CSKA'nın çabası mağlubiyete yetmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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