Temmuz ayı pek çok kesim için zam ayı olacak. Emeklilerden yaşlılara, memurlardan kamu işçilerine, engellilerden evde yakınına bakanlara kadar yaklaşık 19 milyon kişinin kazancı yükselecek. Enflasyon tahminleri, gelirlerdeki artışın ipuçlarını veriyor.

EMEKLİYE 2 ARTIŞ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 çıktı. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran ayı TÜFE tahmini, ilk 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 7.27 olabileceğini gösteriyor. Ayrıca Temmuz'da maaşlar artacağı için, her ay ödenen ek ödeme de yükselecek.Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında hesaplanan ek ödeme, aylığın yükselmesiyle zamlanacak.

MEMURLARA YÜZDE 3.5 ZAM

Memurlara ve memur emeklilerine toplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5 zam yapılacak. Ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde Tüketici Fiyatları Endeksi yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. İlk 5 ayda yüzde 2.39'luk fark çıktı. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 7.27 çıkarsa, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3.5 3.27 olacak. Memur emeklilerinin her ay aldığı yüzde 4'lük ek ödemesi de maaşıyla birlikte yükselecek.

TAŞERONA YÜZDE 4

Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı da artacak. Temmuz zammı yüzde 6.77 çıkarsa, eş yardımı 231,64 liradan 247,32 liraya yükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liradan 57,95 liraya, 6 yaş üstü için 27,14 liradan 28,98 liraya ulaşacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340,20 lira ödenirken; bu tutar 363,22 liraya çıkacak.. Kamuda görev yapan 200 bin işçi için toplu sözleşmede 'yüzde 3.5 zam ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa enflasyon farkı' verilmesi karara bağlanmıştı. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 7.27 olursa, yüzde 3.77 enflasyon farkı söz konusu olacak. Kadroya geçirilen taşeron işçilere toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zam yapılacak.

ENGELLİNİN-YAŞLININ GELİRİ ARTACAK

65 Aylığı alanlara torba yasayla yüzde 88 zam yapıldı. Aylık tutarı 500, 3'er aylık dönemlerle ödenen para bin 500 liraya yükseltildi. Yaşlılara, Temmuz'da bir zam daha var. Memur zammı yüzde 6.77 olarak gerçekleşirse, 65 yaş aylığının tutarı 533,85 liraya, 3 ayda bir ödenen tutarı da bin 601 lira 55 kuruşa yükselecek. Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara sağlanan destek tutarı da memur zammıyla artacak. Bin 85 lira 50 kuruşluk aylık ödeme, memur zammı yüzde 6.77 olarak gerçekleşirse bin 158 liraya çıkacak. Engelli maaşı memur maaşlarındaki artışla birlikte zamlanacak.

Kaynak: haberinburada