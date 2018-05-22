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Temizlik yaparken içinde 40 bin TL olan yastığı eskidi diye çöpe attı!

TEMİZLİK YAPARKEN İÇİNDE 40 BİN TL OLAN YASTIĞI ESKİDİ DİYE ÇÖPE ATTI!

Kırıkkale'de ev kadını evde temizlik yaparken içinde 40 bin 600 TL olan yastığı, çöpe attı. Daha sonra olayın farkına varan kadın, eşiyle polise haber verdi, bulunan paralar çifte teslim edildi.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : Temizlik Yaparken İçinde 40 Bin Tl Olan Yastığı Eskidi Diye Çöpe Attı!(8/10)4

Kırıkkale'de yaşayan ev kadını, evinde temizlik yaparken, içerisinde 40 bin 600 TL olan yastığı, çöp poşeti içerisine koyarak çöpe attı. İhbar üzerine harekete geçen polis, poşeti çöpten geri dönüşüm maddeleri toplayan yabancı uyruklu bir kadının aldığını tespit etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonrası kadın bulundu, para çifte teslim edildi.

YILLARDIR TOPLADIĞI 40 BİN TL'NİN OLDUĞU YASTIĞI ÇÖPE ATTI

Kent merkezi Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan Mehtap Yumuş, evinde temizlik yaptı. Ancak Mehtap Yumuş, nakliyecilik yapan eşiyle birlikte yıllardır biriktirdiği 40 bin 600 TL'nin içinde bulunduğu yastığı, eskimiş olduğunu düşünerek çöp poşetine koydu. İçinde paraların olduğunu unutan Mehtap Yumuş, daha sonra bunu çöpe attı.

PARAYI HATIRLAYINCA EŞİYLE KARAKOLA GİTTİ

Bir süre sonra yastığın içinde para olduğunu hatırlayan Mehtap Yumuş, poşeti attığı çöpe gitti. Burada poşetini bulamayan Mehtap Yumuş, durumu eşi Deniz Yumuş ile birlikte polise bildirdi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Masası ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

YABANCI UYRUKLU BİR KADININ YASTIĞI ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler güvenlik kameralarından, para dolu poşeti çöpten geri dönüşüm maddeleri toplayan yabancı uyruklu bir kadının aldığını tespit etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonrası ekipler yabancı uyruklu kadını bularak para dolu poşete el koydu. Polis ekipleri daha sonra parayı tekrar Yumuş çiftine teslim etti.

"POLİSLER GÜN GEÇMEDEN BULUP TESLİM ETTİ"

Deniz Yumuş, "Ben nakliyecilik yaparak geçiniyorum. Eşim temizlik yaparken yanlışlıkla yastığı ve paraları çöp poşetine dolduruyor. Ardından da çöpe atmış. Biz de polis arkadaşlara durumu bildirdik. Oradaki kamera kayıtlarından yabancı uyruklu kişilerin aldığını tespit ettiler. Polisler gün geçmeden de buldular. Tüm hırsızlık büro amirliği ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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