TEM'DE YAN YOLU SU BASTI: YOĞUNLUK YAŞANIYOR
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış çeşitli ilçelerde su baskınlarına neden olurken, TEM otoyolu, Mahmutbey yan yolu trafiğe kapandı.
İstanbul'da dün gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış çeşitli ilçelerde su baskınlarına neden oldu.
YAN YOL KAPANDI
Su baskını yaşanan yerlerden biri de TEM Mahmutbey yan yol oldu. Yolda su birikintisini tahliye çalışmaları sürüyor. Çalışmalar nedeniyle yol trafiğe kapalı. Yan yol kapalı olunca TEM'de Bağcılar istikametine ilerleyen araçlar yoğunluğa neden oldu. Yolda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.
TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Su biriken noktada çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Büyük oranda suyu tahliye eden ekiplerin temizlik çalışmalarının da tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yolu trafiğe açması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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