Galatasaraydan Ayrılan Antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'ya Transfer Oldu
Beşiktaş, Eski Futbolcusu Fernandes İçin Teklifte Bulundu
Fenerbahçe Ve Beşiktaş'ın İstediği Fellaini, Manchester United'da Kalıyor
İstanbul'da Sahne Alacak Shakira'nın İstekleri Pes Dedirtti
Almanya'da Bir Evde Meydana Gelen Patlama, Bir Kasabayı Tahliye Etti: 3 Ölü
İki Gün Boyunca Sokakta Kalıp Açlıktan Bitkin Düşen Yaşlı Kadını Polis Fark Etti
Ağrı'da 2 Haftadır Aranan Leyla'nın Babasından Yürek Yakan Sözler
Kapısız Soyunma Kabinine Kadınlardan Havlulu Çözüm
Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı
Emniyet, Seçim Gecesi Silaha Sarılanlar İçin Özel Ekip Kurdu!
Tem'de Yan Yolu Su Bastı: Yoğunluk Yaşanıyor
Bitlis'te Büyük Operasyon! Mehmetçik Pkk'nın Belini Kırdı
Fetö'nün Okullarında Görev Yapan 17 Öğretmen İçin Gözaltı Kararı Çıktı, 5'i Yakalandı
Kahraman Şoför, Kaza Yapan Anne Ve Bebeğini Halk Otobüsüyle Hastaneye Yetiştirdi
Fetö Soruşturmasında, 28 İlde 57 Rütbeli Asker Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
İşte Tosun Ve Eşinin Yeni Görüntüleri! Lüks Mekanı Kapattırmış
Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücüler, Araçlarını Kurtarmak İçin Soyunup Suya Girdi
Görüntüler Pentagon'dan! Abd Ve Türk Askeri Yan Yana Münbiç'te
Leicester City'den Beşiktaşlı Vida İçin Dev Teklif!
Meteorolojiden Kritik Uyarı: İstanbul'da Sağanak Yağış Bugün De Devam Edecek

Tem'de Yan Yolu Su Bastı: Yoğunluk Yaşanıyor

TEM'DE YAN YOLU SU BASTI: YOĞUNLUK YAŞANIYOR

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış çeşitli ilçelerde su baskınlarına neden olurken, TEM otoyolu, Mahmutbey yan yolu trafiğe kapandı.

Tarih : 28 Haziran 2018, 11:00
Puan Ver : Tem'de Yan Yolu Su Bastı: Yoğunluk Yaşanıyor(5/10)1

İstanbul'da dün gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış çeşitli ilçelerde su baskınlarına neden oldu.

YAN YOL KAPANDI

Su baskını yaşanan yerlerden biri de TEM Mahmutbey yan yol oldu. Yolda su birikintisini tahliye çalışmaları sürüyor. Çalışmalar nedeniyle yol trafiğe kapalı. Yan yol kapalı olunca TEM'de Bağcılar istikametine ilerleyen araçlar yoğunluğa neden oldu. Yolda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Su biriken noktada çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Büyük oranda suyu tahliye eden ekiplerin temizlik çalışmalarının da tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yolu trafiğe açması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tem  De  Yan  Yolu  Su  Bastı  Yoğunluk  Yaşanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER