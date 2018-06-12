TEM'DE 5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 10 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU
Kocaeli'nde TEM Otoyolu'nda 5 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında, Ankara istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. Yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
TEM otoyolu Kocaeli Hereke geçişinde 5 araç birbirine girdi. Kaza sonrası 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
ARAÇLAR HASAR GÖRÜRKEN YARALANAN OLMADI
Kaza saat 18.15 sıralarında, TEM Otoyolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde 4 otomobil ile 1 cip çarpıştı. Araçlar hasar görürken, yaralanan olmadı.
10 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yol yarım saat ulaşıma kapanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin araçları yol kenarında almasıyla yol ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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