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Telefonunda cinsel içerikli filmler bulunan öğretmen meslekten atıldı!

TELEFONUNDA CİNSEL İÇERİKLİ FİLMLER BULUNAN ÖĞRETMEN MESLEKTEN ATILDI!

İngiltere'deki okulda başöğretmen olarak çalışan kadın, cep telefonunda cinsel içerikli filmler bulundurduğu ve telefonun taksidini ödemek için okulun parasını çaldığı gerekçesiyle meslekten atıldı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 02:00
Puan Ver : Telefonunda Cinsel İçerikli Filmler Bulunan Öğretmen Meslekten Atıldı!(8/10)4

İngiltere'nin Oldham şehrinde yaşayan 42 yaşındaki öğretmen Catharine Jones, telefonunda cinsel içerikli videolar bulundurduğu ve satın aldığı iPhone'un ipoteğini ödemek için okul aile birliği kasasında 350 sterlin çaldığı gerekçesiyle meslekten men edildi.

BAŞ ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞIYORDU

Eylül 2012'den Mayıs 2016'ya kadar Oldham'da bir ilkokul olan Stoneleigh Academy'de baş öğretmen olarak çalışan Jones'un mesleki standartları taşımadığına kanaat getirilince öğretmenlikten atılmasına karar verildi. Jones okulda tarih öğretmeni olarak görev yapıyordu.

OKUL PERSONELİ AÇIĞA ÇIKARDI

Jones'un, iki meslektaşının davranışlarından şüphelenmesi üzerine şikayette bulunması üzerine soruşturmaya tabi tutulduğu öğrenildi. 42 yaşındaki öğretmen, bir okul personelinden telefonundaki görüntüleri diz üstü bilgisayarına atmasını isteyince yakayı ele verdi. Telefonu yedeklerken erotik görüntülere rastlayan çalışan personel durumu yönetime bildirince durum ortaya çıktı.

OKULUN PARASI İLE iPHONE TAKSİDİ ÖDEMİŞ

Jones'un ayrıca, yapılan araştırmada Okul Aile Birliği tarafından toplanıp odasındaki bir dolaba kilitlenen paradan 350 sterlin çaldığı da anlaşıldı. Öğretmenin SAT sınavlarında öğrencilerin notlarını de değiştirdiğinin anlaşılması üzerine açılan davanın duruşmasına Jones katılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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