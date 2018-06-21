TEKNOLOJİ DOĞA KARŞISINDA ÇARESİZ KALINCA İMDADINA EŞEKLER YETİŞTİ
Erzincan'da yaylada mahsur kalan sürücü köyde çekici bulunamayınca çamura saplanan aracını eşeklerle çekmek zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erzincan'da son zamanlarda etkili olan yağışların ardından bozulan yayla yolları sürücülere zor anlar yaşatıyor. Son olarak Hasan El isimli vatandaş yolda kaldı. Sürücü Hasan El civarda araç veya çekici bulunamamasından dolayı aracını eşeklerle çekmek zorunda kaldı.
ÇEKİCİ BULAMAYINCA ARACINI EŞEKLER ÇAMURDAN ÇIKARDI
Erzincan'da nakliyat işi yapan Hasan El isimli vatandaş peynir yüklemek için çıktığı yaylada yağan yağmurdan dolayı bozulan yolda mahsur kalınca köylüden yardım istedi. Köyde çekici bulunamamasından dolayı eşekler getirildi ve araç saplandığı çamurdan çıkarıldı.
GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI
Görüntüleri cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar hayvanları kullanmaktan başka çarelerinin olmamasından dolayı böyle bir yola başvurduklarını söylediler.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan, Çay Davetini Geri Çevirmedi, Türkü Söyleyip Pinpon Oynadı
- Erdoğan Mardin'de Miting Yorgunluğunu Türkü Söyleyerek Attı
- Trump, Göçmen Politikasında Geri Adım Attı!
- Bahçeli'den 24 Haziran Yorumu: Cumhurbaşkanlığını Erdoğan Kazanır
- Başbakan, İnce'nin 'kandil'de Terörist Kalmadı' Sözlerine Ateş Püskürdü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
- Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
- Jinekologtan Hastasına Ahlaksız Teklif: İlişkiye Girmek İster Misin?
- Utanç Kamplarından Sorumlu Bakan, Restoranttan Kaçtı
- Kendi Cenazesinde Ortaya Çıktı, Acılı Aile Neye Uğradığını Şaşırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar