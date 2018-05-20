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Teknoloji devinin patronu hayatını kaybetti

TEKNOLOJİ DEVİNİN PATRONU HAYATINI KAYBETTİ

Dünya elektronik devi LG Grup'un Başkanı Koo Bon-moo, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Teknoloji Devinin Patronu Hayatını Kaybetti(7/10)3

Dünyanın en büyük elektronik devleri içerisinde yer alan Güney Kore merkezli LG Grup'un Başkanı Koo Bon-moo, uzun süredir mücadele ettiği rahatsızlığına yenik düşerek 73 yaşında hayata veda etti.

1995'TE LG'NİN BAŞINA GEÇTİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada Koo'nun yaklaşık bir yıldır bu hastalıktan muzdarip olduğu belirtilirken rahatsızlığı hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

1995 yılında LG'nin başına gelen Koo, ülkenin en büyük dördüncü büyük holdingini büyüterek günümüzde bir global markaya dönüştürme başarısı ile biliniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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