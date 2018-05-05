TEK TEK ARAŞTIRIYORLAR! MHP'DE FETÖ TEYAKKUZU
MHP'de milletvekili aday adayı başvuruları, FETÖ'den sızma olmaması amacıyla incelemeye alındı.
MHP'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adayı başvuruları, FETÖ'den sızma olmaması için incelemeye alındı.
1815 ADAY ADAYI BAŞVURU YAPTI
Bu kapsamda 15 avukattan oluşan bir güvenlik soruşturması grubu, MHP'ye yapılan 1815 aday adayı başvurusunu detaylı bir şekilde ele alacak.
Müracaatları hem aday adaylığı başvuru sürecinde, hem başvuru sürecinin sona erdiği 3 Mayıs'tan itibaren her yönüyle inceleyen grup, çalışmalarında başta FETÖ olmak üzere diğer yasa dışı eylemlerde bulunanlardan bir sızma olmaması için yoğun araştırma yapıyor.
KOMİSYON DETAYLI ŞEKİLDE İNCELEME YAPIYOR
Başvurular, ayrıca 7 Mayıs Pazartesi gününden itibaren de MHP Genel Başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın ve Feti Yıldız ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman'dan oluşan Milletvekili Aday Adayı Değerlendirme Komisyonu tarafından detaylı şekilde incelemeye ve değerlendirmeye alınacak.
Aday adayları, inceleme ve değerlendirmelerin ardından gerektiği takdirde mülakata da alınacak ve MHP'nin 600 milletvekili adayından oluşan listesi belirlenecek.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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