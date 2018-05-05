'seçim Öncesi Adil Öksüz Getirilecek' İddiasına Ak Parti'den İlk Yanıt
Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!

Tek tek araştırıyorlar! MHP'de FETÖ teyakkuzu

TEK TEK ARAŞTIRIYORLAR! MHP'DE FETÖ TEYAKKUZU

MHP'de milletvekili aday adayı başvuruları, FETÖ'den sızma olmaması amacıyla incelemeye alındı.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 18:40
Puan Ver : Tek Tek Araştırıyorlar! Mhp'de Fetö Teyakkuzu(9/10)5

MHP'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adayı başvuruları, FETÖ'den sızma olmaması için incelemeye alındı.

1815 ADAY ADAYI BAŞVURU YAPTI

Bu kapsamda 15 avukattan oluşan bir güvenlik soruşturması grubu, MHP'ye yapılan 1815 aday adayı başvurusunu detaylı bir şekilde ele alacak.

Müracaatları hem aday adaylığı başvuru sürecinde, hem başvuru sürecinin sona erdiği 3 Mayıs'tan itibaren her yönüyle inceleyen grup, çalışmalarında başta FETÖ olmak üzere diğer yasa dışı eylemlerde bulunanlardan bir sızma olmaması için yoğun araştırma yapıyor.

KOMİSYON DETAYLI ŞEKİLDE İNCELEME YAPIYOR

Başvurular, ayrıca 7 Mayıs Pazartesi gününden itibaren de MHP Genel Başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın ve Feti Yıldız ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman'dan oluşan Milletvekili Aday Adayı Değerlendirme Komisyonu tarafından detaylı şekilde incelemeye ve değerlendirmeye alınacak.

Aday adayları, inceleme ve değerlendirmelerin ardından gerektiği takdirde mülakata da alınacak ve MHP'nin 600 milletvekili adayından oluşan listesi belirlenecek.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tek  Tek  Araştırıyorlar  Mhp  De  Fetö  Teyakkuzu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER