CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavisinin ardından ilk kez konuştu. CHP'nin en genç milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül ile bir araya gelen Baykal, genç milletvekili adayına nasihatler verdi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal rahatsızlığının ardından ilk kez konuştu. Baykal, CHP'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül ile bir araya geldi. Gül'e nasihat veren Baykal, "Sen artık kişiye ait olmaktan çıktın millet oldu, devlet oldu. Bunu hiç unutma. Millete karşı sorumlusun" dedi.

"ÇOK MEMNUN OLDUM"

Tedavisine devam edilen Deniz Baykal, CHP'nin en genç milletvekili adayı ile sohbet etti. İsmail Hakkı Gül'e siyaset hakkında nasihat veren Baykal, "En eski siyasetçiyle en genç siyasetçi olarak bir araya gelmemizi, değerlendirmeyi, dinlemeyi istedi. Çok memnun oldum. Senin ufkun artık kişiye ait olmaktan çıktı millet oldu, devlet oldu. Bunu hiç unutma. Millete karşı sorumlusun. Devlete karşı sorumlusun. Kendini buna hazırlayacaksın. Bu zorunluluk duygusu içerisinde olacaksın. Kendini buna hazırlamalısın" şeklinde konuştu.

"KONUŞMASI AĞIR AMA..."

Baykal ile görüşen CHP'nin en genç milletvekili adayı olan 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül, "Konuşması daha ağır ama hafızası çok yerinde. 15-20 yıl öncesi meseleleri hatırlıyor. Sağlık durumu beklenenden çok daha iyiydi" dedi.

"SAĞLIK DURUMU GÜNDEN GÜNE İYİYE GİDİYOR"

"Yoğun bir başlangıç oldu. Beklemiyordum" diyen İsmail Hakkı Gül, Baykal'ın sağlık durumu hakkında şunları söyledi: "Sağlık durumu günden güne çok iyi gidiyor. Kendisi de önümüzdeki Cumhurbaşknlığı seçiminde aramızda olmayı istedi. Bizi desteklemesi güzeldi. Konuşması daha ağır ama hafızası çok yerinde. 15-20 yıl öncesi meseleleri hatırlıyor. Sağlık durumu beklenenden çok daha iyiydi."

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Kaynak: haberinburada