TECRÜBELİ KALECİ SİNAN BOLAT, A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNA DAVET EDİLDİ
Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen kaleci Sinan Bolat, A Milli Takımın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi.
Tecrübeli kaleci Sinan Bolat, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.
DAHA ÖNCE 6 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
A Milli Takımın aday kadrosuna yeni bir isim daha eklendi. Belçika'nın Royal Antwerp kulübünde forma giyen Sinan Bolat, A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi. Daha önce 6 kez A Milli olan 29 yaşındaki kaleci, bu sezon Antwerp ile 37 lig maçına çıktı.
Kaynak: haberinburada
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