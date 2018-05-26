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Tecrübeli Kaleci Sinan Bolat, A Milli Takım Aday Kadrosuna Davet Edildi

TECRÜBELİ KALECİ SİNAN BOLAT, A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNA DAVET EDİLDİ

Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen kaleci Sinan Bolat, A Milli Takımın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 17:30
Puan Ver : Tecrübeli Kaleci Sinan Bolat, A Milli Takım Aday Kadrosuna Davet Edildi(5/10)1

Tecrübeli kaleci Sinan Bolat, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.

DAHA ÖNCE 6 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

A Milli Takımın aday kadrosuna yeni bir isim daha eklendi. Belçika'nın Royal Antwerp kulübünde forma giyen Sinan Bolat, A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi. Daha önce 6 kez A Milli olan 29 yaşındaki kaleci, bu sezon Antwerp ile 37 lig maçına çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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