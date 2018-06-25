TBMM'YE DİKKAT ÇEKEN BİRÇOK İSİM GİRDİ! İŞTE ÇİÇEĞİ BURNUNDAKİ VEKİLLER
İlk defa 600 milletvekilinin seçildiği TBMM'ye 24 Haziran seçimlerinde birçok ünlü isim girmeyi başardı. İşte Meclis'e giren dikkat çekici isimler.
İlk defa 600 milletvekilinin seçildiği TBMM'ye 24 Haziran seçimlerinde birçok ünlü isim girmeyi başardı. İşte Meclis'e giren ünlü isimler.
Rümeysa Kadak, İstanbul'dan AK Parti milletvekili oldu.
Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar Elazığ'dan milletvekili oldu.
Ünlü sporcu Kenan Sofuoğlu AK Parti'den Sakarya Milletvekili oldu.
Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç AK Parti'den İstanbul milletvekili oldu.
TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in oğlu Barış Palandöken AK Parti'den Malatya milletvekili oldu.
DİSK başkanlığından siyasete girmek için istifa eden Kani Beko CHP'den İzmir milletvekili oldu.
Ergenekon davasında hapis yatan Mehmet Ali Çelebi CHP'den İzmir milletvekili oldu.
Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur İYİ Parti'den Isparta milletvekili oldu.
DP Genel başkanı Gültekin Uysal İYİ Parti'den Afyon milletvekili oldu.
Ahmet Şık HDP'den İstanbul milletvekili oldu.
Veli Saçılık HDP'den Ankara milletvekili oldu.
Barış Atay HDP'den Hatay milletvekili oldu.
Altan Tan, Saadet Partisi'ne ayrılan CHP kontenjanından İstanbul milletvekili oldu.
Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP Kocaeli milletvekili olarak TBMM'ye girdi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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