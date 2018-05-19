TAZİYE DÖNÜŞÜ OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyü yakınlarında taziyeye gidenlerin bulunduğu bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyü yakınlarında taziyeye gidenlerin bulunudğu bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
TAZİYEDEN DÖNDÜKLERİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Sinan köyü yakınlarında meydana gelen olayda Siirt'ten taziye için Diyarbakır'a gittikleri öğrenilen Abdulsamet K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Yaklaşık 50 metre yuvarlanan otomobilde bulunan Seyran Yazıcı ile Hatice Gezici olay yerinde hayatını kaybetti, Abdulsamet K., Gülbahar K. ve Zeynep Sağıl yaralandı. Yaralılar tedavi için Batman'daki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yazıcı ile Gezici'nin cenazeleri Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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