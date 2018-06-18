Tayland Kraliyet Mülkiyet Bürosu'ndan hafta sonunda yapılan açıklamada, büronun yönettiği tüm varlıkların Kral'ın üstüne geçirildiği ve varlıkların Vajiralongkorn'un kişisel servetiyle birlikte yönetileceği duyuruldu.

BABASI EN ZENGİNLER LİSTESİNİN TEPESİNDEYDİ

Kral Maha Vajiralongkorn geçen yıl büronun yönetimini doğrudan kendisine bağlamıştı.

Vajiralongkorn'ın babası Kral Bhumibol Adulyadej 30 milyar doları aşkın servetiyle Forbes Dergisi'nin en zengin kraliyet ailesi mensupları listesinde birinci sıradaydı.

Kraliyet Mülkiyet Bürosu'nun iki büyük şirketteki hisseleri de yeni kralın üstüne geçirildi.

ARTIK VERGİYE TABİ OLACAK

Büronun yönetimindeki mal varlıkları vergiden ve gümrükten muaf tutuluyordu. Ancak bu varlıkların şimdi kişisel servet olarak sınıflandırılması nedeniyle vergiye tabi olacağı belirtiliyor.

Kral Maha Vajiralongkorn Vajiralongkorn tahta çıktıktan sonra büroya kendine yakın isimleri atamıştı. 1987'den beri büronun başkanı olan Chirayu Israngkun Na Ayuthaya'nın yerine Hava Kuvvetleri Komutanı Satitpong Sukvimol getirilmişti.

Kraliyet Mülkiyet Bürosu'nun yönetiminde Bangkok'taki emlakla, Siam Commercial Bank ve yapı malzemeleri şirketi Siam Cement de bulunuyor.

Kaynak: haberinburada