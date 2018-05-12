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Tayfun Korkut'tan Bayern Münih'e farklı tarife

TAYFUN KORKUT'TAN BAYERN MÜNİH'E FARKLI TARİFE

Bundesliga'nın son haftasında Tayfun Korkut'un takımı deplasmanda şampiyonluğu garantileyen Bayern Münih'i 4-1 mağlup etti.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 19:30
Puan Ver : Tayfun Korkut'tan Bayern Münih'e Farklı Tarife(5/10)1

Bundesliga'da Tayfun Korkut fırtınası devam ediyor! Türk teknik direktörün çalıştırdığı Stuttgart, deplasmanda şampiyon Bayern Münih'i 4-1 mağlup etti.

Stuttgart'a tarihi galibiyeti getiren golleri 5 ve 55. dakikalarda Daniel Ginczek, 42. dakikada Anastasios Donis ve 52. dakikada Akolo kaydetti. Maça as kadrosuyla çıkan Bayern Münih'in tek golü ise 21. dakikada Corentin Tolisso'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, bu sezon en farklı mağlubiyetini aldı.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYETİ

Takımını küme düşme hattına yakın bir yerde alan Tayfun Korkut, müthiş bir başarıya imza atarken üst üste 4. galibiyetini aldı ve sezonu 51 puan ile 7. sırada bitirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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