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Tatlıses'in AK Parti'den aday gösterilmemesinin nedeni belli oldu!

TATLISES'İN AK PARTİ'DEN ADAY GÖSTERİLMEMESİNİN NEDENİ BELLİ OLDU!

AK Parti İzmir'den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses'e, aday listesinde 7. sıranın verildiği, Tatlıses'in bunu reddettiği ve bu nedenle aday olmadığı ortaya çıktı.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 20:10
Puan Ver : Tatlıses'in Ak Parti'den Aday Gösterilmemesinin Nedeni Belli Oldu!(9/10)5

AK Parti İzmir'den milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e aday listesinde 7. sıranın verildiği, ancak üst sıralarda olmaması sebebiyle Tatlıses'in bunu reddettiği ve bu nedenle aday olmadığı öğrenildi.

AK PARTİ İZMİR'DEN ADAY ADAYI OLDU

24 Haziran'da Türkiye genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de, AK Parti İzmir'den aday adayı oldu

İBRAHİM TATLISES 7. SIRAYI İSTEMEDİ

İzmir listesinde üst sıralarda yer alması beklenen ünlü türkücünün listede bulunmaması sürpriz olarak yorumlanırken, Tatlıses'e adaylık listesinde 7. sıranın verildiği ancak Tatlıses'in listenin alt sıralarında olması sebebiyle adaylık listesinden kendi isteğiyle çıktığı öğrenildi. Daha önce memleketi Şanlıurfa'dan üç kez adaylık başvurusu yapan Tatlıses, bu kez de şansını İzmir'den denemişti.

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Kaynak: haberinburada



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