TATLISES'İN AK PARTİ'DEN ADAY GÖSTERİLMEMESİNİN NEDENİ BELLİ OLDU!
AK Parti İzmir'den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses'e, aday listesinde 7. sıranın verildiği, Tatlıses'in bunu reddettiği ve bu nedenle aday olmadığı ortaya çıktı.
AK Parti İzmir'den milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e aday listesinde 7. sıranın verildiği, ancak üst sıralarda olmaması sebebiyle Tatlıses'in bunu reddettiği ve bu nedenle aday olmadığı öğrenildi.
AK PARTİ İZMİR'DEN ADAY ADAYI OLDU
24 Haziran'da Türkiye genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de, AK Parti İzmir'den aday adayı oldu
İBRAHİM TATLISES 7. SIRAYI İSTEMEDİ
İzmir listesinde üst sıralarda yer alması beklenen ünlü türkücünün listede bulunmaması sürpriz olarak yorumlanırken, Tatlıses'e adaylık listesinde 7. sıranın verildiği ancak Tatlıses'in listenin alt sıralarında olması sebebiyle adaylık listesinden kendi isteğiyle çıktığı öğrenildi. Daha önce memleketi Şanlıurfa'dan üç kez adaylık başvurusu yapan Tatlıses, bu kez de şansını İzmir'den denemişti.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kamyon, Metrelerce Yükseklikten Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Düştü
- 100 Milyonluk Ülke, Süper Gücün Önünde Diz Çöktü: Savaşamayız
- Türkiye İçin Üretildi! İşte İlk Uçuş Görüntüleri
- Eski Sevgilisinin Evine Girip Yataktaki Kadınla Görüntülerini Çekti
- Güney Koreli Gazeteciler Kuzey Kore Yolunda! Nükleer Deneme Sahası'nın Boşaltılmasını İzleyecekler
EKONOMİ HABERLERİ
- Denetimler Başladı! Uber Sürücülerine Ve Yolculara Ceza Yağdı
- Çanakkale'yi İzmir Ve Balıkesir'e Bağlayan 40 Dakikalık Yol, 5 Dakikaya İnecek
- İstanbul'da Gıda Skandalı! Bilerce İşletmeye Ceza Yağdı
- Talebe Yetişemiyor! Çiçeğini 120 Tl'den, Yağını 28 Bin Tl'den Satıyor
- Rusya, Dünya Kupası Öncesi Yeni Banknot Çıkardı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İtalya'da Başbakan Adayı Guiseppe Conte Özgeçmişini Şişirmekle Suçlanıyor
- 8 Aydır İşe Gitmeyen Devlet Memurunun Bahanesi Ağızları Açık Bıraktı
- Emekli Polis, Restoranda Yemek Yiyen Ailesini Arabayla Ezdi
- Silahı Gören Kadınlar Çantalarını Hırsıza Kendi Elleriyle Teslim Etti
- Putin'in Merkel'e Verdiği Çiçek Almanya'yı Karıştırdı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar