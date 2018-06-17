Bayram tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi erken başladı. Kocaeli TEM geçişinde trafik durma noktasına geldi.

TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA

Tatil beldelerinden İstanbul'a dönen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk Kocaeli TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda trafiği durma noktasına getirdi. 3 günlük tatilin 2. gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin Kocaeli TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda oluşturdukları yoğunluk akşam saatlerinde daha da arttı. TEM otoyolu İzmit kesiminde oluşan yoğunluk nedeniyle tatilcilerin yöneldiği D-100 kara yolunda da gece saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

TEM VE D-100 KARAYOLU'NDA YOĞUNLUK YAŞANDI

TEM Otoyolu'nun Kuruçeşme ile Alikahya kesimlerinde yoğunluk yaşanırken, Bursa istikametinden gelerek D-100 Karayolu'na girenler şehir merkezinde yoğunluğa neden oldu. D-100 Karayolu'nu kullananlar TEM Otoyolu İzmit Batı gişelerinden otoyola yöneldi.

TRAFİK ADIM ADIM İLERLİYOR

TEM otoyolunun bazı kesimlerinde ulaşımın iki şeride düşmesi nedeniyle araçlar adım adım ilerledi. İstanbul istikametinde yaşanan yoğunluğun bu gece ve yarın devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: haberinburada