Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine giden ve son gün dönüşe geçen tatilciler, Kocaeli TEM geçişinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine giden ve son gün dönüşe geçen tatilciler, Kocaeli TEM geçişinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi tatilin son gününde de bitmedi. Tatilcileri taşıyan araçlar, Kocaeli TEM otoyolunda trafiği durma noktasına getirdi. 3 günlük tatilin son gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler, uzun araç kuyrukları arasında ilerlemeye çalışıyor.

YOĞUNLUĞUN ARTMASI BEKLENİYOR

Öte yandan tatilin son gününde İstanbul'a dönüş yapan tatilcilerin, günün ilerleyen saatlerinde daha yoğun bir trafik ile karşılaşması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada