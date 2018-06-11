Lübnan uyruklu Alman asıllı ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke, Antalya'nın Alanya ilçesinde tanıştığı Alman kadını denizde boğarak öldürme iddiasıyla tutuklandı.

CANSIZ BEDENİ DENİZİN ORTASINDA BULUNDU

Olay, Kleopatra Plajı'ndaki 16 numaralı büfenin sahilinde meydana geldi. Denizin yaklaşık 100 metre açığında hakaretsiz halde bir kadını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede gelen Sahil Güvenlik ekipleri, kadını botla karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin burada yaptığı kontrollerde kadının öldüğünü belirledi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalarda Kugel'in Dilara Ateş isimli bir Türk kadın arkadaşı olduğu öğrenilmesi üzerine ifadesine başvuruldu. Ateş'in emniyette verdiği bilgide; Katharina ile diskoya eğlenmeye gittiklerini, orada diskoda tanıştığı biri ile gittiğini, kendisini ise geri otele bıraktıklarını söyledi. Bunun üzerine asayiş ekipleri, disko ve otele ait güvenlik yaptıkları incelemelerde Kugel'in yanında Lübnan uyruklu Alman asılı ünlü Mohamed Hareke'nin olduğu ve Alman plakalı bir otomobile buralara geldiği tespit etti.

KİRALIK EVDE YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis, Hareke'nin Alanya'da bir ev kiralık bir evde olduğu belirleyerek baskın düzenledi. Baskında ülkesinde ünlü hiphop şarkıcısı olduğu öğrenilen Hareke gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: haberinburada