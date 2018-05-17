TATİL CENNETİNDE EŞİYLE BİRLİKTE MEKAN AÇIYOR
Türkiye'nin en çok kazanan jönlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, ticarete atılıyor. Ünlü oyuncu, eşi Başak Dizer'le Bodrum'da hamburgerci açacak.
Rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularının başında gelen Kıvanç Tatlıtuğ, yatırım için rotasını İstanbul'dan Ege'ye çevirdi.
Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz aylarda açacağı restoran için Etiler, Bebek, Emirgan ve Rumeli Hisarı'nda mekan arayışına giren yakışıklı oyuncu, yoğunluğu nedeniyle bu düşüncesini rafa kaldırmıştı. Tatlıtuğ, yazın gelmesiyle yeni mekanını Bodrum'da açmaya karar verdi. Konuşulanlara göre ise Tatlıtuğ'un bu kararında eşi Başak Dizer'in ortağı olduğu Nişantaşı'ndaki mekanın başarısı etkili...
PAHALI İŞLETMELERİ ÖRNEK ALACAK
Ünlü oyuncu, modanın yanı sıra yeme-içme sektöründe de başarılı olan eşiyle Yalıkavak Marina'da restoran açmak için düğmeye bastı. Bodrum'da hamburger ağırlıklı bir mönüye sahip mekan açmaya hazırlanan Tatlıtuğ'un ücret politikasında civardaki pahalı işletmeleri örnek alacağı öğrenildi.
BODRUM'DAN DÜKKAN BAKACAK
Mekanını bu yaz hizmete sokmayı planlayan oyuncu, dedikodulara göre de önümüzdeki günlerde Bodrum'a gidip mekan arayışına start verecek. Tatlıtuğ, beğendiği dükkanı bulunca da dekorasyonu stil danışmanı Başak Dizer'e emanet edecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yeni Nesil Kanser İlaçları Erkeklerde İki Kat Daha İyi Sonuç Veriyor
- Gözlerine İnanamadılar! Bahçelerinde Gömülü Kasadan Hazine Çıktı
- Hindistan'da Kum Fırtınası Devam Ediyor: 1 Ölü, 13 Yaralı
- Alman Turist Havalimanında Şaka Yapmak İstedi, Başına Gelmeyen Kalmadı
- Diplomatik Gerilim Tırmanıyor! İsrail, Türkiye'nin Tel Aviv Maslahatgüzarını Dışişleri'ne Çağırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar