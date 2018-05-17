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Tatil cennetinde eşiyle birlikte mekan açıyor

TATİL CENNETİNDE EŞİYLE BİRLİKTE MEKAN AÇIYOR

Türkiye'nin en çok kazanan jönlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, ticarete atılıyor. Ünlü oyuncu, eşi Başak Dizer'le Bodrum'da hamburgerci açacak.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 14:00
Puan Ver : Tatil Cennetinde Eşiyle Birlikte Mekan Açıyor(9/10)5

Rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularının başında gelen Kıvanç Tatlıtuğ, yatırım için rotasını İstanbul'dan Ege'ye çevirdi.

Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz aylarda açacağı restoran için Etiler, Bebek, Emirgan ve Rumeli Hisarı'nda mekan arayışına giren yakışıklı oyuncu, yoğunluğu nedeniyle bu düşüncesini rafa kaldırmıştı. Tatlıtuğ, yazın gelmesiyle yeni mekanını Bodrum'da açmaya karar verdi. Konuşulanlara göre ise Tatlıtuğ'un bu kararında eşi Başak Dizer'in ortağı olduğu Nişantaşı'ndaki mekanın başarısı etkili...

PAHALI İŞLETMELERİ ÖRNEK ALACAK

Ünlü oyuncu, modanın yanı sıra yeme-içme sektöründe de başarılı olan eşiyle Yalıkavak Marina'da restoran açmak için düğmeye bastı. Bodrum'da hamburger ağırlıklı bir mönüye sahip mekan açmaya hazırlanan Tatlıtuğ'un ücret politikasında civardaki pahalı işletmeleri örnek alacağı öğrenildi.

BODRUM'DAN DÜKKAN BAKACAK

Mekanını bu yaz hizmete sokmayı planlayan oyuncu, dedikodulara göre de önümüzdeki günlerde Bodrum'a gidip mekan arayışına start verecek. Tatlıtuğ, beğendiği dükkanı bulunca da dekorasyonu stil danışmanı Başak Dizer'e emanet edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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