TATİL BELDESİNDE SÜRPRİZ! VLADİMİR PUTİN'E OY ÇIKTI
Antalya Manavgat'ta yapılan oy sayımında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 1 oy çıktı. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının üstüne Putin'in adının yazılıp, üzerine "Evet" mührünün basıldığı oy geçersiz sayıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan oy sayımında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 1 oy çıktı. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının üstüne Putin'in adının yazılıp, üzerine 'Evet' mührünün basıldığı oy geçersiz sayıldı.
RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN'İN ADINI YAZIP EVET MÜHRÜ BASTI
Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Manavgat'ta 485 sandıkta 159 bin 121 seçmen, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimi için sandık başına gitti. Olaysız tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından sayıma geçildi. Manavgat Anadolu Lisesi'nde bulunan 1045 numaralı sandıkta cumhurbaşkanlığı için oy kullanan seçmenlerden birinin, oy pusulasına Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in adını yazıp üzerine 'Evet' mührünü bastığı görüldü. Oy pusulası, sandık kurulu tarafından geçersiz sayıldı.
SANDIKTA, İNCE 150 OYLA BİRİNCİ ÇIKTI
1045 numaralı sandıkta 329 geçerli oy kullanılırken, Muharrem İnce 150, Recep Tayyip Erdoğan 111, Meral Akşener 51, Selahattin Demirtaş 11, Temel Karamollaoğlu 3 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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