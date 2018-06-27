Dünya Kupasında Büyük Sürpriz! Son Şampiyon Veda Etti
Chp'den Açıklama: Seçim İkinci Tura Kaldı Duyurusu Yapıldığında Sandıkların Yüzde 5'i Açılmıştı
Meksika'yı Farklı Mağlup Eden İsveç, Grubunu Lider Tamamladı
Birbirinden Kıdemli Pek Çok Siyasetçi Yeni Dönemde Parlamento Dışında Kaldı
Taş Ocağında Patlatma Esnasında Heyelan Meydana Geldi: 2 Mehmetçikle 1 İşçi Yaralandı
Banvit, Abd'li Jordan Morgan'ı Kadrosuna Kattı
Ankaragücü, Bursaspor'un Yıldızını Kadrosuna Kattı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Bahçeli, Beştepe'de Yeni Döneme Dair Fikir Teatisinde Bulundu
Son Dakika! Uefa, Milan'a 2 Yıl Men Cezası Verdi
Gökhan Töre'den Servet Değerinde Alışveriş!
Fetö'den Müebbet Hapis Alan Mehmet Altan İçin Karar Verildi!
Şehit Güvenlik Korucusunun Arkadaşının Yerine Göreve Gittiği Ortaya Çıktı
Prens William, Mahmud Abbas İle Görüştü, Bir İlki Gerçekleştirdi!
Fetö'den Örgüt Üyelerine Hdp Talimatı
Fenerbahçe'nin Yeni Hocası Cocu, İstanbul'a Geldi
Almanya Gruptaki Son Maçında Güney Kore İle Karşılaşıyor! Canlı Anlatım
Beştepe'deki Kritik Cumhur İttifakı Zirvesi 35 Dakika Sürdü
Kadın Terörist Pkk'ya Katılışını Anlattı, Hdp Detayı Dikkat Çekti!
Ünlü Kahve Zincirinde Recep Tayyip Erdoğan Yasağı
Hdp'den Özeleştiri: Daha Başarılı Olabilirdik

Taş Ocağında Patlatma Esnasında Heyelan Meydana Geldi: 2 Mehmetçikle 1 İşçi Yaralandı

TAŞ OCAĞINDA PATLATMA ESNASINDA HEYELAN MEYDANA GELDİ: 2 MEHMETÇİKLE 1 İŞÇİ YARALANDI

Artvin'de bir taş ocağında kontrollü patlatma yapıldığı sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlar güvenlik önlemi alan 2 Mehmetçikle 1 işçiyi ağır yaraladı.

Tarih : 27 Haziran 2018, 19:10
Puan Ver : Taş Ocağında Patlatma Esnasında Heyelan Meydana Geldi: 2 Mehmetçikle 1 İşçi Yaralandı(8/10)4

Artvin'de bir taş ocağında kontrollü patlatma yapıldığı sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlar güvenlik önlemi alan 2 Mehmetçik ile 1 işçiyi ağır yaraladı.

SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Olay, Kemalpaşa ilçesi Üçkardeşler köyü Karadeniz Sahil Yolu'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Balıkçı barınağı inşaatı için deniz dolgusunda kullanılmak üzere taş alımı yapılan bir ocakta kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlarla, patlatma için güvenlik önlemi alan 2'si asker, 3 kişi ağır yaralandı. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulanslar ve takviye iş makineleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Taş  Ocağında  Patlatma  Esnasında  Heyelan  Meydana  Geldi  2  Mehmetçikle  1  İşçi  
Yaralandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER