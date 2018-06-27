TAŞ OCAĞINDA PATLATMA ESNASINDA HEYELAN MEYDANA GELDİ: 2 MEHMETÇİKLE 1 İŞÇİ YARALANDI
Artvin'de bir taş ocağında kontrollü patlatma yapıldığı sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlar güvenlik önlemi alan 2 Mehmetçikle 1 işçiyi ağır yaraladı.
Artvin'de bir taş ocağında kontrollü patlatma yapıldığı sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlar güvenlik önlemi alan 2 Mehmetçik ile 1 işçiyi ağır yaraladı.
SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPANDI
Olay, Kemalpaşa ilçesi Üçkardeşler köyü Karadeniz Sahil Yolu'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Balıkçı barınağı inşaatı için deniz dolgusunda kullanılmak üzere taş alımı yapılan bir ocakta kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlarla, patlatma için güvenlik önlemi alan 2'si asker, 3 kişi ağır yaralandı. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulanslar ve takviye iş makineleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: haberinburada
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