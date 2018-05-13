Cumhurbaşkanı adayı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul'daki Merkez Karar Kurulu (MKK) toplantısında açıklamalarda bulundu.

HDP'nin kapatılması için her türlü hukuki gerekçenin mevcut olduğunu bildiren Perinçek, Cumhurbaşkanı olunca PKK'nın uzantısı olan partinin kapatılması için gerekli adımları atacağını söyledi.

"HDP, PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YASAL ORGANIDIR"

Perinçek konuşmasında şunları söyledi:

HDP, terör örgütü PKK'ya bağlıdır, PKK talimatıyla hareket etmektedir. Selahattin Demirtaş başta olmak üzere yöneticilerinin ve örgütlerinin bu gerçeği ortaya koyan sayısız açıklamaları ve faaliyetleri bu konuda kesin kanıt değerindedir.

Anayasa'nın 68. Maddesi ve Siyasî Partiler Kanunu'nun 81, 82 ve 83 maddesi uyarınca, HDP'nin kapatılması gerekir.

"MEHMETÇİĞE KURŞUN SIKMA ÖZGÜRLÜĞÜ YOKTUR"

HDP, Mehmetçiğe kurşun sıkan, Güneydoğu kentlerimizde hendek kazan, halktan haraç toplayan, "Özerk Kürdistan Kongreleri" yapan faaliyetin bir parçasıdır.

Türkiye'de vatanı bölme, milleti etnik temelde parçalara ayırma, Türkiye toprakları üzerinde ayrı bir devlet kurma özgürlüğü yoktur. Bu amaçla faaliyet özgürlüğü de yoktur.

Mehmetçiğimize ve polisimize kurşun sıkma, vatan toprağında terör amacıyla hendek kazma, mayın döşeme özgürlüğü de yoktur.

"HDP ÜZERİNDEN PKK'YI YASALLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Yargıtay Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi katında kapatma davası açmamakta ve sorumluluğunu yerine getirmemektedir.

Dahası PKK'nın yasal kolu olan HDP'ye devlet bütçesinden yalnız bu yıl 90 milyon TL verilmiştir.

ABD merkezli Atlantik sistemi, Türkiye'ye PKK'nın yasallaştırılmasını dayatmaktadır. HDP, bu dayatmanın aracıdır.

Bazı siyasal partiler, HDP'yi açıkça desteklemekte, HDP'nin hapiste bulunan liderlerini ziyaret etmekte ve özetle PKK'yı kurtarmak ve hatta hükümet ortağı yapmak için yoğun bir faaliyet yürütmektedir.

Kaynak: haberinburada