TARKAN EŞİNİN HAMİLE HALİNİ İLK KEZ PAYLAŞTI!
Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'nun hamile halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaşarak Anneler Günü'nü kutladı.
Megastar Tarkan, eşinin hamile halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaşarak Anneler Günü'nü kutladı.
EŞİNİN ANNELER GÜNÜ'NÜ SOSYAL MEDYA HESABINA KOYDUĞU FOTOĞRAF VE NOTLA KUTLADI
Tarkan yakında anne olacak olan eşi Pınar Tevetoğlu'nun Anneler Günü'nü sosyal medya hesabına koyduğu fotoğraf ve not ile kutladı: Bütün annelerin ve anne adaylarının anneler gününü can-ı gönülden kutlarım
HAMİLE EŞİNİN KARNINA DOKUNDUĞU FOTOĞRAFI PAYLAŞTI
Tarkan 'Anneler Günü'nü 6.5 aylık hamile eşi Pınar Tevetoğlu'nun karnına dokunduğu kareyle kutladı.
ÇİFTİN BİR KIZI OLACAK
Tarkan, 2016 yılında Pınar Dilek ile evlenmiş, geçtiğimiz aylarda da baba olacağını duyurmuştu. Çiftin bir kızı olacak.
Kaynak: haberinburada
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