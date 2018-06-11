TARIM İŞÇİLERİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ
Adana'da kamyonun kasasında oturarak seyahat eden 5 tarım işçisinin tehlikeli yolculuğu, görenleri hayrete düşürdü. İşçiler, diğer sürücülerin uyarılarına kulak asmadan yolculuğuna devam etti.
Adana'da kamyon kasası üzerinde oturarak seyahat eden 5 tarım işçisinin tehlikeli yolculuğu, görenleri hayrete düşürdü.
DİĞER SÜRÜCÜLER UYARDI
Kent merkezinden geçen D-400 karayolunda hareket halindeki kamyon kasasında oturarak yolculuk yapan 5 tarım işçisini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Kent trafiğinin en yoğun olduğu karayolunda ilerleyen diğer araç sürücüleri ise tarım işçilerini korna çalarak uyardı.
Çevredekilerin uyarılarına rağmen bulundukları yerden inmeyen tarım işçilerini uzun süre bu şekilde yolculuk etmeye devam etti.
Kaynak: haberinburada
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