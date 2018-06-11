Adana'da kamyonun kasasında oturarak seyahat eden 5 tarım işçisinin tehlikeli yolculuğu, görenleri hayrete düşürdü. İşçiler, diğer sürücülerin uyarılarına kulak asmadan yolculuğuna devam etti.

Adana'da kamyon kasası üzerinde oturarak seyahat eden 5 tarım işçisinin tehlikeli yolculuğu, görenleri hayrete düşürdü.

DİĞER SÜRÜCÜLER UYARDI

Kent merkezinden geçen D-400 karayolunda hareket halindeki kamyon kasasında oturarak yolculuk yapan 5 tarım işçisini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Kent trafiğinin en yoğun olduğu karayolunda ilerleyen diğer araç sürücüleri ise tarım işçilerini korna çalarak uyardı.

Çevredekilerin uyarılarına rağmen bulundukları yerden inmeyen tarım işçilerini uzun süre bu şekilde yolculuk etmeye devam etti.

Kaynak: haberinburada