TARİHİ ZİYARETE DAMGA VURAN KOLTUK DETAYINA İNCE'DEN İLK YORUM!
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan'ı ziyareti sırasında oturduğu koltukla ilgili çıkan haberlere Twitter üzerinden yanıt verip, "İtibar etmeyin" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem" dedi.
TWITTER'DAN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AK Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendirmede bulundu.
"KOLTUK HABERLERİNE İTİBAR ETMEYİN"
Görüşmede hiçbir saygısızlık olmadığını ve koltuk haberlerine itibar edilmemesi gerektiğini belirten İnce, "AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik, sohbet ettik, başarı diledik. Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem." dedi.Söz konusu haberlerde Erdoğan'ın, İnce'den farklı koltukla oturmasına dikkat çekilmişti.
"DİĞER ADAYLARLA DA GÖRÜŞECEĞİM"
Diğer adayları da ziyaret edeceğini söyleyen İnce, "Önümüzdeki günlerde 100 bin imzayı bularak Cumhurbaşkanı Adayı olan Sayın Doğu Perinçek'i de ziyaret edip başarı dileyeceğim. Benim derdim kutuplaşmayı, ayrışmayı değil barışmayı, kucaklaşmayı gerçekleştirmek, herkesin Cumhurbaşkanı olmak" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: haberinburada
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