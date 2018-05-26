ABD Başkanı Trump, iptal ettiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin "Görüşmeyi gerçekleştirmek istiyoruz. 12'sinde bile olabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la iptal edilen görüşmeye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump dün iptal ettiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Görüşmeyi gerçekleştirmek istiyoruz. 12'sinde bile olabilir" dedi.

"GÖRÜŞME 12'SİNDE OLABİLİR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Neler olacağını göreceğiz. Şu anda onlarla konuşuyoruz. Görüşmeyi gerçekleştirmek istiyoruz. 12'sinde bile olabilir" dedi.

BEYAZ SARAY ZİRVENİN İPTAL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la 12 Haziran'da Singapur'da görüşmesi planlanıyordu. Ancak karşılıklı açıklamaların ardından Beyaz Saray dün Trump'ın görüşmeyi iptal ettiğini açıkladığı bir mektup yayınladı.

KUZEY KORE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gönderilen mektupda Trump, Pyongyang yönetiminin sert açıklamarı nedeniyle görüşmeyi iptal ettiğini haber veriyordu. Washington yönetiminin bu hamlesine Kuzey Kore görüşmeye halen istekli olduğunu açıklayarak yanıt verdi.

Kaynak: haberinburada