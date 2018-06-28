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Tarihi Zirvenin Yeri Belli Oldu! Trump ile Putin Helsinki'de Bir Araya Gelecek

TARİHİ ZİRVENİN YERİ BELLİ OLDU! TRUMP İLE PUTİN HELSİNKİ'DE BİR ARAYA GELECEK

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirvenin 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşeceği belirtildi.

Tarih : 28 Haziran 2018, 16:30
Puan Ver : Tarihi Zirvenin Yeri Belli Oldu! Trump İle Putin Helsinki'de Bir Araya Gelecek(6/10)2

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirvenin 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşeceği belirtildi.

GÜVENLİK KONULARI ELE ALINACAK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, liderlerin görüşmede ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerinin yanı sıra ulusal güvelik konularını ele alacağı belirtildi. ABD Başkanı Trump, temmuz ayında Avrupa'ya yapacağı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceğini ifade etmişti.

BİRLİKTE KAHVALTI YAPTIKTAN SONRA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEKLER

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da dün yaptığı açıklamada, Putin ve Trump'ın üçüncü bir ülkede görüşeceğini kaydetmişti. Zirvenin tarih ve yerinin yarın açıklanacağını kaydeden Uşakov, iki liderin baş başa görüşeceğini, birlikte kahvaltı edeceğini ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceğini belirtmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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