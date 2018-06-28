TARİHİ ZİRVENİN YERİ BELLİ OLDU! TRUMP İLE PUTİN HELSİNKİ'DE BİR ARAYA GELECEK
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirvenin 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşeceği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirvenin 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşeceği belirtildi.
GÜVENLİK KONULARI ELE ALINACAK
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, liderlerin görüşmede ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerinin yanı sıra ulusal güvelik konularını ele alacağı belirtildi. ABD Başkanı Trump, temmuz ayında Avrupa'ya yapacağı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceğini ifade etmişti.
BİRLİKTE KAHVALTI YAPTIKTAN SONRA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEKLER
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da dün yaptığı açıklamada, Putin ve Trump'ın üçüncü bir ülkede görüşeceğini kaydetmişti. Zirvenin tarih ve yerinin yarın açıklanacağını kaydeden Uşakov, iki liderin baş başa görüşeceğini, birlikte kahvaltı edeceğini ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceğini belirtmişti.
Kaynak: haberinburada
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