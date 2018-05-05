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Tarihi zirvenin ardından Kuzey Kore saat dilimini Güney Kore'ye göre ayarladı

TARİHİ ZİRVENİN ARDINDAN KUZEY KORE SAAT DİLİMİNİ GÜNEY KORE'YE GÖRE AYARLADI

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un beraber gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Kuzey Kore, Güney Kore ile aynı saat dilimine geçti.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 11:10
Puan Ver : Tarihi Zirvenin Ardından Kuzey Kore Saat Dilimini Güney Kore'ye Göre Ayarladı(5/10)1

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde 27 Nisan'da bir araya geldiği tarihi zirvenin ardından Kuzey Kore, Güney Kore ile aynı saat dilimine geçti.

GÜNEY KORE İLE AYNI ZAMAN DİLİMİNE GEÇTİ

Tarihi zirvenin ardından jest olarak Güney Kore ile aynı saat dilimine geçme kararı aldığını duyuran Kuzey Kore, cuma günü yerel saat 23.30'u gösterdiğinde saatleri 00.00'a getirerek iki ülke arasındaki saat dilimini eşitledi.

İLK PRATİK ADIM

Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA), iki ülke arasındaki saat dilimi farkını eşitlemenin, kuzey ve güneyin bir olması ve farklılıkların aynılaşması sürecine hız verecek "ilk pratik adım" olduğu belirtildi.

Pyongyang, 2015'te saat dilimini Seul'ün 30 dakika gerisine alarak kendi zaman dilimini oluşturmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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