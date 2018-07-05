Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü saat 16.00'da yemin etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlayacak. Anıtkabir ziyaretinin ardından Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de törenle karşılanacak. Törene yabancı devlet başkanları da davet edildi.

YENİ KABİNE VE YARDIMCILAR AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi TBMM'de yemin ederek yeni sistemin "ilk başkanı" olarak görevine başlayacak. Yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli bir tören düzenlenecek ve yeni sisteme resmen geçilmiş olacak. Erdoğan, bu törenin ardından 16 isimden oluşan yeni kabineyi ve Cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacak.

AK PARTİ GRUBUNA SESLENECEK

YSK'nın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri kesin sonuçlarını dün açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekillerinin yemin töreni programı da netleşti.

Milletvekilleri için 7 Temmuz Cumartesi, Meclis'te yemin töreni gerçekleşecek. Bu tören öncesi Erdoğan yeni seçilen milletvekillerine Ak Parti grup toplantısında ilk kez hitap edecek. Bu toplantının kapalı bölümünde de TBMM Başkan adayı ve Ak Parti Grup Başkanı'nın isimleri belirlenecek. Erdoğan, daha sonra TBMM'deki yemin töreninin bir kısmını da izleyecek ve TBMM'den ayrılacak.

1 NO.LU KARARNAME YAYIMLANACAK

Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından Erdoğan, 8 Temmuz'u kabine ve yeni sistemdeki kurullar dahil sistemle ilgili son detayları ele alarak geçirecek ve tüm çalışmalara son şeklini verecek. 9 Temmuz Pazartesi, Erdoğan, TBMM'de 16.00'da yemin edecek.

Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de resmen hayata geçecek ve hükümet düşecek. Daha sonra yeni dönemin ilk kararnamesi; Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında "Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu kararnamesi" olarak yayımlanacak. Bakanlıklara ilişkin düzenlemeler ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı bu kararnamede düzenlenecek.

TÖRENLE KARŞILAMA YAPILACAK

TBMM'deki yemin töreninin ardından Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni sisteme geçişle ilgili özel bir tören düzenlenecek. Törene yabancı devlet başkanlarının yanı sıra devlet protokolünün tamamı davet edildi. Törende Erdoğan'ın Külliye'den vatandaşlara da hitap etmesi ve yeni dönemle ilgili mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan, Külliye'deki "yeni sisteme geçiş" töreninin ardından şehit yakınları, gaziler, iş, sanat ve spor camiasından davetlilere bir de resepsiyon verecek.

KABİNE AÇIKLANACAK

Erdoğan, Beştepe'deki törenin ardından hem Bakanlar Kurulu'nu hem de Cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacak. Erdoğan'ın yeni kabinesine bir veya iki milletvekili alabileceği belirtiliyor. Kabinede, MHP'li isimlerin olup olmayacağı da bu açıklamanın ardından netleşecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girmesi ile de devletin yapısı da yeniden dizayn edilmiş olacak. Seçimin ardından mesaisinin büyük çoğunluğunu kabineyi ve yeni sistemin detaylarını belirlemeye ayıran Erdoğan, yeni sistemde Cumhurbaşkanı yardımcıları ve 16 bakan ile birlikte çalışacak.

KURUL VE OFİSLER OLACAK

Cumhurbaşkanlığı teşkilatı bünyesinde dokuz kurul, sekiz başkanlık ve dört ofis yer alacak. Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın çalışarak özellikle yeni dönemin projelerine odaklanacak. Tüm bu birimlerde görev alacak isimlerin de kabinenin ardından netleştirilmesi bekleniyor.

Erdoğan, yeni sisteme dair açıklamalarının ardından 10 Temmuz sabahı ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve KKTC'ye bir seyahat gerçekleştirecek.

Kaynak: haberinburada