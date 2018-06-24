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Tarihi Seçimde Nerede Oy Kullanacaklar?
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TARİHİ SEÇİMDE NEREDE OY KULLANACAKLAR?


Tarihi seçimde nerede oy kullanacaklar?
Tarih : 24 Haziran 2018, 08:30
Puan Ver : Tarihi Seçimde Nerede Oy Kullanacaklar?(8/10)4

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için oy verme işlemi 08:00'da başlıyor. Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderlerinin nerede oy kullanacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Meral Akşener İstanbul'da, Muharrem İnce Yalova'da, Demirtaş ise cezaevinde oy kullanacak.

ERDOĞAN OYUNU İSTANBUL'DA KULLANACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oy kullanacak. Erdoğan, ardından Ankara'ya geçerek seçim sonuçlarını AK Parti Genel Merkezi'nden takip edecek. Başbakan Binali Yıldırım da seçim bölgesi İzmir'de oyunu kullandıktan sonra Ankara'da, Erdoğan'a eşlik edecek.

MUHARREM İNCE YALOVA'DA OY VERECEK

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy kullanacak. Aday olunca parti rozetini çıkaran İnce'nin bu kapsamda sonuçları CHP Genel Merkezi yerine Ankara'daki seçim bürosundan takip etmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise oyunu Ankara'da kullandıktan sonra seçimi parti genel merkezinden izleyecek.

BAHÇELİ ANKARA'DA SANDIĞA GİDECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da oyunu kullanacak. Ardından Balgat'taki parti genel merkezinde olacak.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ CEZAEVİNDE OY KULLANACAK

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, oyunu tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi'nde kullanacak. Demirtaş, seçim sonuçlarını avukatları aracılığıyla takip edecek.

MERAL AKŞENER İSTANBUL'DA OYUNU KULLANIP ANKARA'YA GEÇECEK

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İstanbul'da oy kullanacak, ardından Ankara'da partililerle birlikte seçim sonuçlarını izleyecek.

PERİNÇEK'İN SANDIĞI İSTANBUL'DA

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, İstanbul'da oy kullanacak liderler arasında. Perinçek, seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edecek.

KARAMOLLAOĞLU, ANKARA'DA OY VERECEK

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, oyunu Ankara'da kullanacak. Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinden süreci takip edecek.

Kaynak: Habertürk

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Kaynak: haberinburada



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