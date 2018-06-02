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TARİHİ KONGREDE ALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM'A SERT SÖZLER!


Tarihi kongrede Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert sözler!
Tarih : 02 Haziran 2018, 18:00
Puan Ver : Tarihi Kongrede Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Sert Sözler!(7/10)3

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor...

"Umarım bugün ve yarın hayırlara vesile olur. Sayın başkanım, Fenerbahçe tarihine yazılacak çok önemli işlere imza attınız. Büyük hizmetleriniz oldu. Tesisleşme, stat, amatör branşlar, hayatınızı Fenerbahçe'ye vakfetme... Tüm bunlar için size minnettarım. 3 Temmuz saldırısında ödediğiniz ve camia olarak ödediğimiz bedel, bu süreçte dimdik duruşunuz, kaçtı derken Türkiye'ye dönmeniz, kaçtı diyenlerin kaçması, bizlere verdiğiniz cesaret tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Bunun için de bilhassa minnettarız. Her zaman yanınızda olduk, olacağız. Fenerbahçe camiası, alçak FETÖ saldırısına karşı ayakta durmuştur. Ne şikesi memleket elden gidiyor sözünüzü biz anladık, tüm Türkiye'nin anlaması zaman aldı. Liderliğinizdeki Fenerbahçe olmasa bu durum çok daha vahim olabilirdi. Allah korusun, bundan sonraki süreçte arzulamadığımız bir sonuç çıkması halinde saçınızın kılına bir zarar gelse, bu camia aynı refleksi bir saniye düşünmeden sergileyecektir. Aklı olan her Fenerbahçeli, bu süreçteki katkılarınız için daima müteşekkir olacaktır. O dönemlerde bizler de var gücümüzle mücadele ettik. Takdir sizindir."

"ARZULAMADIĞIMIZ KONULAR OLDU"

"Sevgili kongre üyeleri, bugüne kadar çok şey yaşadık. Üzüldük, arzulamadığımız konular oldu. İki taraf da çok ifade kullandı. Bilhassa benimle ilgili muhtelif hususlarda itham ve iddialarda bulunuldu. Bazı hadiselerle ilgili gerçekleri çok farklı şekilde ifade ettik. Tek tek gerekli yanıtları verdiğim hususlarla ilgili, karşılıklı konuşalım istedim."

"FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK DEĞİLSİNİZ"

"Sayın başkanım, 'Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değil' dediniz. Ama siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz. Siz bunu unuttunuz. Kendinizi koskoca Fenerbahçe'nin önüne geçirdiniz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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