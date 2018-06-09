Singapur'a barış hedefiyle gideceğini belirten ABD Başkanı, Kuzey Kore liderinin insanları için doğru şeyler yapacağına inandığını söyledi.

"KİM'İN TEK BİR ŞANSI VAR"

G7 zirvesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran'da gerçekleşecek tarihi buluşma öncesi Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a mesajlar verdi. Singapur'a barış hedefiyle uçacağını belirten Trump, "Kim Kuzey Kore'yi harika bir ülke haline getirebilir ancak tek bir şansı var" dedi.

TARİHİ GÖRÜŞME ÖNCESİ TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılacak zirve için her şeyin hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: haberinburada