1. Ligde sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Samsunspor, ligden düşen son takım oldu.

Spor Toto 1'inci Lig 34'üncü hafta mücadelesinde sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Samsunspor; Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu

TFF 1. Lig'de Samsunspor'un yanı sıra Manisaspor ve Gaziantepspor önümüzdeki sezon TFF 2. Ligi'nde mücadele verecekler.

Kaynak: haberinburada