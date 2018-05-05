Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!

Taraftar tribünde ağladı, efsane takım küme düştü

TARAFTAR TRİBÜNDE AĞLADI, EFSANE TAKIM KÜME DÜŞTÜ

1. Ligde sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Samsunspor, ligden düşen son takım oldu.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 22:30
Puan Ver : Taraftar Tribünde Ağladı, Efsane Takım Küme Düştü(10/10)6

Spor Toto 1'inci Lig 34'üncü hafta mücadelesinde sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Samsunspor; Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu

TFF 1. Lig'de Samsunspor'un yanı sıra Manisaspor ve Gaziantepspor önümüzdeki sezon TFF 2. Ligi'nde mücadele verecekler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Taraftar  Tribünde  Ağladı  Efsane  Takım  Küme  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER