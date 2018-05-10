NEW Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, İran'ın nükleer programına geri dönmesi durumunda ülkesinin de nükleer silahlar edineceğini söyledi.

Cubeyr, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesine ilişkin CNN televizyonuna açıklamalarda bulundu.

TRUMP'IN KARARINA DESTEK VERDİ

İran nükleer anlaşmasının "kusurlu olduğunu ve İran'ın balistik füze programlarını kapsamadığını belirten Cubeyr, bu anlaşmanın, İran'ın teröre verdiği desteği ve bölgedeki ülkelere müdahale etmesini engellemediğini ve bu nedenle de ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararına destek verdiklerini ifade etti.

NÜKLEER SİLAH EDİNECEKLERİ SİNYALİNİ VERDİ

İran'ın nükleer programına geri dönmesi durumunda BM Güvenlik Konseyinin ABD dışındaki diğer daimi üyelerininin de anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yaptırım uygulaması gerektiğini aktaran Cubeyr, Suudi Arabistan'ın nükleer bomba edinip edinmeyeceğine yönelik soruya, "İran nükleer silah üretebilecek kapasiteye ulaşırsa, biz de halkımızı korumak için ne gerekiyorsa ve aynısını yaparız." yanıtını verdi.

Cubeyr, İran'ın Yemen'de Husilere balistik füze sağlamaya son vermesi gerektiğini de söyledi.

İRAN'A YAPTIRIMLAR HAYATA GEÇECEK

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'la varılan nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015 yılında askıya alınan İran'a yönelik ekonomik yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada