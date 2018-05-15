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Taner Tuna'dan Galatasaray'a gözdağı: Bizi ilgilendirmiyor

TANER TUNA'DAN GALATASARAY'A GÖZDAĞI: BİZİ İLGİLENDİRMİYOR

Şampiyonu belirleyecek maçta lider Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, kritik randevu öncesi, "Galatasaray'ın şampiyonluğu bizi ilgilendirmiyor" dedi.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 21:10
Puan Ver : Taner Tuna'dan Galatasaray'a Gözdağı: Bizi İlgilendirmiyor(5/10)1

Göztepe Teknik Direktörü Taner Tuna, hafta sonu oynanacak olan Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç teknik adam, "Galatasaray şampiyon olur ya da olmaz, bunlar bizi ilgilendirmez" dedi. Göztepe olarak çok iyi bir sezon geçirdiklerini anlatan Tamer Tuna, "Küme düşen takımlara öncelikle geçmiş olsun diyorum. Son haftaya geldik. Şampiyonluk yarışında belirginlik son haftayla ortaya çıkacak. Bizim de önümüzde Galatasaray maçı var. Bugüne kadar ne yaptıysak, oyun olarak Göztepe hep sahada kaldı. Galatasaray'a karşı da aynı mücadeleyi göstereceğiz" yorumunu yaptı.

TUNA: HİÇBİR DIŞ FAKTÖR BİZİ İLGİLENDİRMİYOR

Karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirten Tuna, "Hiçbir dış faktör ya da yarışan takımlar bizi bugüne kadar ilgilendirmedi, kendimiz ve oynayacağımız takımlarla ilgili değerlendirmeleri kendi içimizde yapıyorduk, bu maç da onlardan bir tanesi. Biz Göztepe'yiz ve 33 haftada yaptığımızı ortaya koyma adına bir karşılaşma olacak" şeklinde konuştu. Kendilerini destekleyen taraftarlarına çok teşekkür eden Tuna, "Çok iyi bir sezon geçirdik. Bu maçla da sezonun iyi oyunlarından birini oynamak istiyoruz. Tüm amacımız bu. İşimiz sahada ve sahada olanı en iyi şekilde yapmak istiyoruz" dedi. Tuna son olarak ligin kaliteli geçtiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan cezalı oyuncular Halil Akbunar ve Andre Poko'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Sabri Sarıoğlu, Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Dizindeki sakatlık yüzünden sezonu kapatan Brezilyalı stoper Kadu ise İzmir'e döndü, takımdan ayrı çalıştı.

LEO: EN İYİ PERFORMANSIMIZI GÖSTERECEĞİZ

Göztepe'nin tecrübeli futbolcusu Leo Schwechlen ise Galatasaray karşılaşmasının tüm Türkiye için keyifli geçeceğini söyledi. Leo, "Bütün Türkiye bu maçı izleyecek. Biz de bütün sezon yaptığımız gibi elimizden gelen en iyi performansımızı sahaya yansıtacağız. Taraftarımızın önünde bu maça çıkacağımız için, böyle güzel bir maç oynayacağımız için çok mutluyuz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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