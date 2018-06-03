Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Stadı Terk Etti
Fenerbahçe'ye Güneş Doğdu! Yeni Başkan Ali Koç
Mehmet Şimşek'ten Kritik Dolar Çıkışı: Şuanda Kontrol Altında
Ağaoğlu, 'iflas Etti' İddialarını Yalanladı
Fetö'nün Kirli Para Transferi Deşifre Oldu!
Referandumu Hatasız Bilen Şirket, 24 Haziran Anketini Yayınladı
Fatma Şahin, Meral Akşener'e Fotoğraflarla Cevap Verdi
Ali Koç, Taraftarlarla Karşılıklı Tezahürat Yaptı
Tam 150 Bin Kişi Mağdur Oldu! Bu Tuzağa Siz De Düşmeyin
Johnny Depp'in Son Hali Hayranlarını Korkuttu
Güvenlik Kamerasına Yakalanan Hırsızlar Ev Sahibine Şikayetçi Olma Diye Yalvardı
Fenerbahçe Kongresinde Gerginlik! Oy Kullanmaya Geldiğine Pişman Oldu
Aykut Kocaman, Tarihi Kongrede Oyunu Kullandı
Rus Gazeteci, Kim Jong-Un'un Sarayının İçini Anlattı: Kız Kardeşi Evin Hanımı Gibi
Volkan Demirel, Oy Kullanmak İçin Kadıköy'de
Haşdi Şabi'den Abd'ye Terör Listesi Çıkışı: Bedelini Ödeyecekler
Fenerbahçeli Taraftarlar, Stadın Dışını Sardı
Malatyaspor'la Görüşen Erol Bulut, 'yola Devam' Dedi
İnce İle Ak Partili Kadın Arasında Güldüren Diyalog: Sen Nasıl Cumhurbaşkanı Olacaksın?
Eski Hakem Ahmet Çakar: Ali Koç Seçimi Kazanacak

Tam 150 bin kişi mağdur oldu! Bu tuzağa siz de düşmeyin

TAM 150 BİN KİŞİ MAĞDUR OLDU! BU TUZAĞA SİZ DE DÜŞMEYİN

Son dönemlerde "Bedava tatil kazandınız" mesajıyla başlayan süreçte yapılan devre mülk dolandırıcılığıyla 150 bin kişi mağdur edildi.

Tarih : 03 Haziran 2018, 17:30
Puan Ver : Tam 150 Bin Kişi Mağdur Oldu! Bu Tuzağa Siz De Düşmeyin(6/10)2

Devre Mülk ve Tüketici Koruma Derneği Başkanı Veysel Saltan, son dönemlerde "Bedava tatil kazandınız" mesajıyla başlayan süreçte yapılan devre mülk dolandırıcılığında birçok kişinin mağdur olduğunu belirtti.

150 BİN KİŞİ MAĞDUR OLDU

Genellikle sürecin "Bedava tatil kazandınız" mesajıyla başladığını dile getiren Saltan, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 150 bin mağdur olduğunu tahmin ediyoruz. 60 bin kişinin tapusu var. İcralık olanlar var, senetli, sözleşmeli olanlar var. Hiç ödemeyenler de var. Dernek olarak son 2 ay içinde 200 vatandaşı kurtardık. Verilen sözlerin yerine bambaşka durumla karşılaşılıyor. Son dönemlerde birçok mağdur oluştu. Her bedava denilene kanmasın vatandaşlar. İnternette, ilçelerde benzin istasyonlarında kurulan stantlarda form doldurtarak, insanları tatil kazandınız diye davet ederek adeta hipnoz ediyorlar ve sözleşme imzalatıyorlar."

"60 BİN LİRA ÖDEDİM KARŞILIĞINI GÖREMEDİM"

Devre mülk mağduru Hülya Kurt ise bir öğrencinin isteği üzerine devre mülk için form doldurduğunu ve sürecin bundan sonra başladığını söyledi.

Kendisine bazı ödüller vadedildiğini ve davet üzerine devre mülk inşasının yapıldığı bölgeye gittiğini anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"Bizi gece yarısından sonra saat 01.30'a kadar orada tuttular. Biz sözlerine inandık. 'Yerinizi bir yıl sonra biz kar amaçlı satacağız' dediler. 3 yıl oldu, halen satış yok. Bize bunları 4 1, 2 1 diye söylediler. Bu rakamları oda sayısı sanıyorduk. Meğerse bu kişi sayısıymış. 4 1 kişilik büyük oda aldım ama benim haberim olmadan 2 1 kişilik küçük oda vermişler. Aradaki farkı da ödemediler. Bir otel zinciriyle anlaşıldığı için sözleşme imzalaması halinde tek tapuya geçebileceğini vadettiler. Söz konusu otelle anlaşmaları olmadığını sonradan öğrendik. Ben rahatsızım tatile gidemiyorum. Kar amaçlı satış yapacağımızı söyleyerek sattılar ama maalesef yeri de almıyorlar, kiraya da veremiyoruz. 'Aylık 3 bin lira kira gelecek, siz kullanmasanız da' dediler. O da yok. Devre mülk için 60 bin lira ödedim karşılığını göremedim."

Parasını geri istediğini ifade eden Kurt, "Mağduruz. Elimizde sözleşmeler var. Konuyla ilgili hukuki süreç başlattım, dava açtım. Devre mülk almayı planlayanlar adım atmadan önce çok düşünsünler." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tam  150  Bin  Kişi  Mağdur  Oldu  Bu  Tuzağa  Siz  De  Düşmeyin  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER