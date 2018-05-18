TALİSCA'NIN BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIK NEDENİ BELLİ OLDU
İki sezondur Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligine gidemeyecek olmasından dolayı takımdan ayrılmak istiyor.
İki sezondur Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca ile siyah beyazlı kulübün yolları sezon sonunda ayrılıyor. Beşiktaş'ın 21 milyon Euroya Talisca'nın bonservisini alma hakkına sahip olmasına rağmen Brezilyalı yıldızın ayrılmak istediği iddia ediliyordu. Brezilya basını ise Talisca'nın Beşiktaş'tan neden ayrılmak istediğini açıkladı.
Brezilya basınına göre Serie A takımlarından Roma ile anlaşan Talisca, Beşiktaş'tan ise seneye Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği için vazgeçti.
EVERTON TEKLİFİNİ DE KABUL ETMEDİ
Gelecek sezon kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen 24 yaşındaki yıldız futbolcunun bu nedenle Beşiktaş'tan ayrılacağı açıklandı. Talisca'nın Everton'dan gelen teklifi de İngiliz kulübün Şampiyonlar Ligi'nde olmaması nedeniyle geri çevirdiği kaydedildi.
Bu sezon Beşiktaş forması ile toplam 46 maça çıkan Talisca, 19 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu. Talisca, Beşiktaş ile bu sezon çıktığı 8 Şampiyonlar Ligi maçında da 4 kez ağları havalandırdı.
Kaynak: haberinburada
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