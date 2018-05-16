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Talimatı Putin vermiş! Senato'dan Trump'ı zora sokacak rapor

TALİMATI PUTİN VERMİŞ! SENATO'DAN TRUMP'I ZORA SOKACAK RAPOR

ABD Senatosu tarafından yürütülen soruşturmada 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde Putin'in talimatıyla Trump lehine çalışma yürütüldüğü kanaatine varıldı.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 23:30
Puan Ver : Talimatı Putin Vermiş! Senato'dan Trump'ı Zora Sokacak Rapor(5/10)1

ABD'de Rusya soruşturmasını yürüten Senato İstihbarat Komitesi, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kazanması amacını güttüğü kanaatine vardığını açıkladı.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Rusya soruşturmasıyla ilgili kararını, yazılı bir açıklamayla duyurdu.

"HİÇ ŞÜPHE YOK Kİ, RUSYA ÇABA İÇİNE GİRMİŞTİR"

Komite Başkanı Cumhuriyetçi Kuzey Carolina Senatörü Richard Burr, "Hiç şüphe yok ki Rusya, 2016 seçimlerine müdahale edebilmek için benzeri görülmemiş bir çaba içine girmiştir. ABD İstihbarat Topluluğu'nun bu yöndeki kanaatine karşı çıkmak için hiçbir nedenimiz yok." açıklamasını yaptı.

TALİMATI PUTİN VERMİŞ

Komite Başkan Yardımcısı Demokrat Virginia Senatörü Mark Warner da "Rusya'nın çabası kapsamlı ve sofistikeydi; doğrudan Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Donald Trump'a yardım etmek ve Hillary Clinton'a zarar vermek için yapılmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

NİHAİ RAPOR, AĞUSTOS AYNDA AÇIKLANACAK

Komite Başkanı Burr, komitenin soruşturmayla ilgili son çalışmalarını tamamlayarak nihai raporu ağustos ayında kamuoyuna sunacaklarını da bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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