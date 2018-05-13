TALİHSİZ GELİN VE DAMAT KAMERADA! DÜĞÜN YERİNE KARAKOLA GİTTİLER
İstanbul Ortaköy'de gelin aracına bir otomobil çarpınca iki taraf arasında yumruklu kavga çıktı. Gelin ve damadın polis aracına bindirilerek karakola götürüldüğü anlar kameralara yansıdı.
Beşiktaş Ortaköy'de düğün salonuna gitmek için yola çıkan gelin aracına başka bir otomobil çarptı. Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü ile gelin arabasında bulunanlar arasında yumruklu kavga çıktı. Düğün aracından inen gelin ve damat polis aracına bindi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DÜĞÜN SALONUNA GİDEN ÇİFTİN ARACINA BAŞKA BİR ARAÇ ÇARPTI
Olay Muallim Naci Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Düğün salonuna gitmek için yola çıkan gelin arabasına, aynı yönde giden bir otomobil çarparak kazaya neden oldu.
GELİN ARABASI İLE ÇARPAN ARABA ARASINDA YUMRUKLU KAVGA
Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü ile gelin aracındaki kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Her iki aracın sürücüsünün kavgasını çevredekiler araya girmeden izledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
SİNİR KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri tarafından kavgaya karışanlar güçlükle sakinleştirildi. Kazaya neden olan sürücü ise yerde sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri tarafından kelepçe takılan sürücü, karakola götürüldü.
GELİN VE DAMAT İFADE VERMEK İÇİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
En mutlu günleri adeta kabusa dönen gelin ve damat uzun süre kendine gelemedi. Gelin ve damat bir süre sonra polis aracına bindirilerek ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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