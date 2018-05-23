TALEBE YETİŞEMİYOR! ÇİÇEĞİNİ 120 TL'DEN, YAĞINI 28 BİN TL'DEN SATIYOR
Tokat'ta hobi olarak akzambak üretimine başlayan Fikret Aydemir, akzambak çiçeğinin kilosunu 120 liradan yağını ise 28 bin liradan satıyor.
Tokat'ta, hobi olarak 15-20 soğanla yetiştirmeye başladığı akzambak soğanını son 5 yılda 2 bin 500'e çıkartarak ticari olarak üretme geçen 60 yaşındaki Fikret Aydemir, akzambak çiçeğinin kilosunu 120 liradan yağının ise 5 bin eurodan (28 bin lira) satıldığını kaydetti.
15-20 SOĞANLA BAŞLAYIP SAYIYI 2 BİN 500'E ÇIKARDI
Akdeğirmen Mahallesindeki bahçesinde 1972 yıllarında zambak yetiştirmeye başlayan 3 çocuk babası Fikret Aydemir, emekli olduktan sonra zambak üretimine ağırlık verdi. Hobi olarak 15-20 soğanla akzambak yetiştirmeye başlayan Fikret Aydemir, son 5 yılda akzambak soğanını 2 bin 500'e çıkartarak ticari üretime başladı.
YAĞI 5 BİN EURODAN SATILIYOR
Aydemir, akzambak çiçeğinin kilosunun 120 TL, yağının 5 bin eurodan satıldığını ifade ederek, "Akzambak soğanından çoğaltılıyor. 2 bin 500 akzambaktan 15-20 bin adet soğan yavrusu almayı bekliyorum. Soğanların fiyatı da yılına göre 1 liradan 4 liraya kadar çıkıyor. Senede bir defa açıyor ama açmasına da değiyor. Kokusu çok güzel, aroması çok güzel. Akzambakların reçeli yapılıyor. Kolonya, sabun imalatına başlamayı düşünüyoruz" dedi.
TALEBE YETİŞEMİYOR
Akzambaklara talebin çok olduğunu yeni başladıkları için talepleri yetiştiremediklerini ifade eden Aydemir, "Tokat'ın sembolü olan akzambaklar diğer şehirlerdekine göre aroması çok değişik. Buradaki fiyatta biraz pahalı" diye konuştu. Zambak yetiştiriciliğinin oldukça kolay ve masrafsız olduğunu belirten Aydemir, çok fazla bakım istemeyen çiçeğin yılda bir defa çiçek açtığını sözlerine ekledi.
Kaynak: haberinburada
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