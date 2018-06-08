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Talat Bulut'un Tacizine Uğrayan Genç Kızdan İlk Açıklama: Ekipten Başka Bir Kızı Da Öpmüş
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Talat Bulut'un Tacizine Uğrayan Genç Kızdan İlk Açıklama: Ekipten Başka Bir Kızı da Öpmüş

TALAT BULUT'UN TACİZİNE UĞRAYAN GENÇ KIZDAN İLK AÇIKLAMA: EKİPTEN BAŞKA BİR KIZI DA ÖPMÜŞ

'Yasak Elma' dizisinin setinde ünlü oyuncu Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia eden 19 yaşındaki kostüm asistanı Ö. Ş., olayı yargıya taşıdı.

Tarih : 08 Haziran 2018, 08:20
Puan Ver : Talat Bulut'un Tacizine Uğrayan Genç Kızdan İlk Açıklama: Ekipten Başka Bir Kızı Da Öpmüş(8/10)4

Sette Talat Bulut'un kendisini taciz ettiğini öne süren Ö.Ş., Gazete Habertürk'ten Bülent İpek'e konuştu: "Şöhret için neden namusumu ortaya koyayım? Hayalim kostüm tasarımcılığı, şöhret olmak gibi bir niyetim hiç yok"

"KRAVATINI TUTTUĞUM ESNADA ÖPTÜ"

Taciz olayını anlatan Ö.Ş şöyle konuştu: "Talat Bulut'un kravatını düzeltecektim. Önce "Düzeltme", sonra "Arka tarafa gidip düzeltelim" dedi. Bir odaya girdi, lavabo olmadığını söyleyip koridordaki camdan kravatına baktı. Düzeltmemi istedi. Kravatını tuttuğum esnada dudağımdan öptü, "Bir daha ellemezsin" dedi.

"YAPIMCIMIZ 'ARKANDAYIZ' DEDİ"

Şok yaşadım, hemen tepki veremedim. Üst kata çıkınca yapım ekibine bildirdim durumu. Sonra konuştuğum kişiyi yanına çağırıp gecikmenin nedenini sordu. Çekimler sürdü ama ben çalışamadım. Uygulayıcı yapımcımıza söyledim. "Arkandayız. Bu yaşadığın cezasız kalmamalı" dediler. Olay perşembe günü oldu. Salıdan itibaren sosyal medyadan yaydım. Bir daha kimsenin başına gelmesini istemiyorum.

NEDEN 5 GÜN BEKLEDİ?

Yapımcının görüşme ricası üzerine bekledim. O da yanımda olduğunu söyledi, hukuki yollara başvurmamı önerdi. Sosyal medyadan paylaştım, ertesi gün savcılığa da gittim. Basının konuya eğilmesi cesaretlendirdi açıkçası. Tazminat davası açmadım, para istemiyorum. Sadece cezalandırılmasını istiyorum.

"EKİPTEN BAŞKA BİR KIZI DUDAĞININ KENARINDAN ÖPMÜŞ"

Herkesle şakalaşırdı. 2 hafta oldu bu dizinin setinde çalışmaya başlayalı. Ama set çalışanlarını öpüyor, şakalaşıyormuş. Sonra başka hikayeler duymaya başladım. Ekipten bir kızı öpmüş dudağının kenarından."

"KİM EVLENİR BU KIZLA?"

Talat Bulut'un açıklamasında Kim evlenir bu kızla cümlesine sinirlenen Ö.Ş'nin nişanlısı,"Bu cümle akıl alır gibi değil. "Öptüğümü ispatlasın" demiş. Dudağından öpünce iz mi kalıyor?" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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